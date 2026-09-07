ابراهیم پرفند در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله استانی سیودومین مسابقات رفاقت مهر در خراسان شمالی با حضور ۱۰۰ نفر از اعضای جوان جمعیت هلالاحمر برگزار شد که از این تعداد، ۵۰ نفر از خواهران و ۵۰ نفر از برادران هستند.
وی افزود: این مسابقات در دو روز برگزار شد؛ روز دوشنبه رقابت آقایان و روز سهشنبه رقابت بانوان انجام گرفت و شرکتکنندگان در بخشهای مختلف امدادی و آموزشی با یکدیگر به رقابت پرداختند.
معاون جوانان جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی با اشاره به برگزاری مرحله شهرستانی مسابقات، بیان کرد: شرکتکنندگان پس از پشت سر گذاشتن مرحله شهرستانی، به مرحله استانی راه پیدا کردند و در این مرحله مهارتهای امدادی و تخصصی آنان مورد ارزیابی قرار گرفت
پرفند ادامه داد: اسکان اضطراری، حمل مصدوم، احیای قلبی ریوی (CPR)، آتلبندی و بانداژ، پانسمان و زبان انگلیسی از جمله بخشهای این دوره از مسابقات بود که شرکتکنندگان در آنها مورد سنجش قرار گرفتند.
وی هدف از برگزاری مسابقات رفاقت مهر را ارتقای سطح دانش و مهارتهای امدادی جوانان، تقویت روحیه کار گروهی و ایجاد آمادگی بیشتر برای حضور مؤثر در حوادث و شرایط اضطراری عنوان کرد.
معاون جوانان جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی خاطرنشان کرد: برگزاری چنین مسابقاتی علاوه بر ایجاد فضای رقابتی سالم میان اعضای جوان، زمینه شناسایی استعدادها و تقویت توانمندیهای امدادی آنان را فراهم میکند.
پرفند در پایان گفت: مرحله استانی سیودومین مسابقات رفاقت مهر با هدف انتخاب و معرفی نفرات و تیمهای برتر استان برگزار شد تا برگزیدگان خراسان شمالی در مراحل بعدی این رقابتها حضور پیدا کنند.
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