واکنش سازمان لیگ به درخواست استقلال برای قهرمانی؛ تابع تصمیمات هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بهاروند درباره وضعیت قهرمانی فصل گذشته لیگ برتر و درخواست باشگاه استقلال برای دریافت جام اظهار داشت: هنوز تصمیم قطعی درباره برگزاری مراسم قهرمانی لیگ بیست‌وپنجم و اهدای جام گرفته نشده است.

وی با اشاره به اینکه پرونده فصل گذشته در فدراسیون فوتبال بسته شده است، گفت: در مقطعی اعلام شد که برای فصل گذشته مراسم قهرمانی برگزار نخواهد شد و پرونده آن نیز بسته شده است، اما اگر اتفاق یا شرایط جدیدی ایجاد شود، موضوع دوباره مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان لیگ درباره درخواست باشگاه استقلال برای دریافت جام قهرمانی نیز عنوان کرد: این درخواست مطرح شده و موضوع مربوط به مسئولان تصمیم‌گیرنده در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال است.

بهاروند تأکید کرد: فعلاً تصمیم نهایی برای برگزار نشدن مراسم قهرمانی گرفته نشده است و اگر در نهایت تصمیم به برگزاری این مراسم گرفته شود، حتماً آن را اعلام خواهیم کرد. در حال حاضر نیز برای برگزاری احتمالی آن برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است.

وی در ادامه در رابطه با عدم برگزاری جام حذفی در فصل جاری گفت: وقتی لیگ با ۱۶ تیم برگزار می‌شود، تعداد مسابقات مشخص است، اما با افزایش تعداد تیم‌های لیگ به ۱۸ تیم، حدود ۶۰ و چند مسابقه به برنامه لیگ اضافه می‌شود. در سال‌های ابتدایی لیگ برتر تعداد مسابقات هر فصل حدود ۳۳ یا ۳۴ بازی بود و اکنون این تعداد تقریباً دو برابر شده است.

رئیس سازمان لیگ در پایان گفت: اگر شرایط فراهم باشد، به دنبال برگزاری مراسم قهرمانی فصل گذشته خواهیم بود، اما در حال حاضر هنوز تصمیم قطعی در این خصوص اتخاذ نشده است.