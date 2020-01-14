توجه به هوش مصنوعی در حوزه علمیه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی عباسی ظهر سه‌شنبه در دیدار با اعضای شورای سیاست‌گذاری نخستین همایش ملی «هوش مصنوعی و علوم اسلامی بیان کرد: طرح این گونه مباحث در جامعه به منظور ترویج آن امری ضروری است.

وی تولید محتوا با استفاده از هوش مصنوعی را امری ضروری دانست و افزود: حوزه علمیه نباید از فعالیت در زمینه هوش مصنوعی عقب بماند.

رئیس جامعه المصطفی بررسی ظرفیت‌ها و فرصت‌های پیش روی حوزه علمیه را برای استفاده از هوش مصنوعی لازم دانست و تصریح کرد: مسئولیت‌های حوزه علمیه در قبال هوش مصنوعی، تبیین راهکارهای ورود حوزه علمیه به این عرصه و تشکیل مجموعه‌های علمی در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: هوش مصنوعی به معنای پیشی گرفتن ماشین بر انسان نیست بلکه باید بر اساس آموزه‌هایی که برنامه‌نویس در اختیارش قرار می‌دهد، تصمیم بگیرد و ماشین به دلیل اینکه فراموشی ندارد، می‌تواند موارد زیادی را بررسی کند.

حجت السلام عباسی گفت: باید برنامه‌ریزی لازم به منظور حضور استادان حوزه و دانشگاه و نیز پژوهشگران در همایش ملی «هوش مصنوعی و علوم اسلامی» و تحقق جنبه‌های ترویجی هوش مصنوعی انجام گیرد.