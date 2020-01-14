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۲۴ دی ۱۳۹۸، ۱۵:۰۸

رئیس جامعه المصطفی:

توجه به هوش مصنوعی در حوزه علمیه ضروری است

توجه به هوش مصنوعی در حوزه علمیه ضروری است

قم - رئیس جامعه المصطفی تولید محتوا با استفاده از هوش مصنوعی را امری ضروری دانست و گفت: حوزه علمیه نباید از فعالیت در زمینه هوش مصنوعی عقب بماند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی عباسی ظهر سه‌شنبه در دیدار با اعضای شورای سیاست‌گذاری نخستین همایش ملی «هوش مصنوعی و علوم اسلامی بیان کرد: طرح این گونه مباحث در جامعه به منظور ترویج آن امری ضروری است.

وی تولید محتوا با استفاده از هوش مصنوعی را امری ضروری دانست و افزود: حوزه علمیه نباید از فعالیت در زمینه هوش مصنوعی عقب بماند.

رئیس جامعه المصطفی بررسی ظرفیت‌ها و فرصت‌های پیش روی حوزه علمیه را برای استفاده از هوش مصنوعی لازم دانست و تصریح کرد: مسئولیت‌های حوزه علمیه در قبال هوش مصنوعی، تبیین راهکارهای ورود حوزه علمیه به این عرصه و تشکیل مجموعه‌های علمی در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: هوش مصنوعی به معنای پیشی گرفتن ماشین بر انسان نیست بلکه باید بر اساس آموزه‌هایی که برنامه‌نویس در اختیارش قرار می‌دهد، تصمیم بگیرد و ماشین به دلیل اینکه فراموشی ندارد، می‌تواند موارد زیادی را بررسی کند.

حجت السلام عباسی گفت: باید برنامه‌ریزی لازم به منظور حضور استادان حوزه و دانشگاه و نیز پژوهشگران در همایش ملی «هوش مصنوعی و علوم اسلامی» و تحقق جنبه‌های ترویجی هوش مصنوعی انجام گیرد.

کد مطلب 4825611

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