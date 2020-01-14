به گزارش خبرنگار مهر، چالش‌های بیکاری و حکمرانی اشتغال در ایران فردا در اولین روز کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی توسط کارشناسان و متخصصان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی از فردا به مدت دو روز در بیش از ۴۵ نشست تخصصی-سیاستی با حضور کارشناسان و متخصصان چالش‌های حکمرانی در بخش‌های مختلف کشور را در معرض نقد کارشناسان قرار خواهد داد.

در طول دو روز برگزاری کنفرانس، بیش از ۴۵ نشست تخصصی- سیاستی با محور «حکمرانی، سیاست گذاری، تقنین و تنظیم گیری در سطح کلان»، «رسانه، شبکه‌های اجتماعی و انقلاب دیجیتال»، «نظام سلامت و صنعت دارو»، «آب، محیط زیست و توسعه صنعتی»، «انرژی و توسعه پایدار»، «جامعه، فرهنگ و آموزش»، «اقتصاد ایران»، «سیاست خارجی، روابط بین الملل و مهاجرت»، «سیاست گذاری اجتماعی و سیاست رفاهی»، «فقرپژوهی» در طول کنفرانس برگزار خواهد شد.