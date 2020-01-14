به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حبیب آقایی، اظهار کرد: مرد جوانی طی تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ از به سرقت رفتن گوشی همراهش توسط دو موتور سوار اعلام کرد.

وی بیان داشت: با دریافت شکایت، تیمی از مأموران کلانتری ۱۷۹ خلیج فارس برای بررسی موضوع به نشانی اعلامی مراجعه و شاکی اظهار داشت: در داخل بوستان دریاچه، روی نیمکت در حالی که گوشی همراهم کنار دستم بود، نشسته بودم که از پشت سرم، فردی گوشی‌ام را قاپید و زمانی که برگشتم مشاهده کردم سوار بر موتورسیکلتی که راکب آن منتظر وی بود، شده و هر دو از محل گریختند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در تحقیقات میدانی مشخص شد که سارقان با موتورسیکلتی که پلاک آن مخدوش بود، مرتکب سرقت شده اند، تصریح کرد: در ادامه تحقیقات پلیسی مأموران کلانتری موفق شدند با در اختیار داشتن تعدادی از ارقام پلاک انتظامی موتورسیکلت، مالک آن را شناسایی و با دستور قضائی وی را در محل سکونتش دستگیر کنند.

وی بیان کرد: متهم پس از انتقال به کلانتری اظهار داشت، با همکاری دوستم که ترک نشین موتورسیکلت بود با پرسه زنی در داخل پارک‌ها و بوستان‌های غرب پایتخت، موبایل قاپی می‌کردیم.

کلانتر محله خلیج فارس گفت: با شناسایی هویت و مخفیگاه ترک نشین موتورسیکلت، وی با دستور قضائی دستگیر و هر دو موتورسوار به ۶۰ فقره موبایل قاپی با همکاری یکدیگر اعتراف و اظهار کردند: گوشی‌های سرقتی را به مالخری که مالک مغازه موبایل فروشی در محدوده غرب پایتخت است، فروخته ایم و مبالغی نیز دریافت کرده ایم.

آقایی ابراز داشت: با دستور قضائی مالخر اموال سرقتی در داخل مغازه اش دستگیر و در بررسی از آن محل ۸۰ دستگاه گوشی سرقتی کشف شد؛ وی نیز در بازجویی‌های انجام شده به ۱۰۰ فقره مالخری از سارقان اعتراف کرد.

رئیس کلانتری خلیج فارس گفت: مالخر گوشی‌های سرقتی در تحقیقات مقدماتی اعتراف کرد، با خرید گوشی‌های سرقتی، قطعات مختلفی از گوشی‌ها را به مشتریان مغازه اش به ارزش واقعی می فروخته است.

این مقام انتظامی در پایان خاطر نشان کرد: با شناسایی ۱۰ تن از مال باختگان، هر ۳ متهم برای تحقیقات تکمیلی در اختیار پایگاه پنجم پلیس آگاهی قرار گرفتند.