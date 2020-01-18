به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو پیش از ظهر شنبه در نشست با دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل عنوان کرد: عملیات ریل گذاری راه آهن اردبیل - میانه با تمهیدات اندیشیده شده و هماهنگی با پیمانکار روسازی راه آهن، در ایام دهه فجر امسال آغاز خواهد شد.

به گفته وی از محل سفر دکتر روحانی به استان اردبیل نیز برای راه آهن اردبیل اعتباری نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان تأمین شده است.

استاندار اردبیل در خصوص راه آهن پارس آباد نیز گفت: با توجه به مراکز اقتصادی، تولیدی و صنعتی که در شمال استان اردبیل در حال احداث است، مطالعه فاز نخست راه آهن اردبیل - پارس آباد که پیش از این انجام شده بود، از توجیه لازم برخوردار شده است.

بهنام‌جو به آثار سفر رئیس جمهور به استان اردبیل نیز اشاره کرد و ادامه داد: در جریان این سفر بیش از دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای اردبیل تخصیص پیدا کرد.

وی عنوان کرد: در سفر رئیس جمهور به استان اردبیل حدود ۶۰۰ میلیارد تومان به منظور پروژه‌های زیربنایی استان اردبیل تخصیص داده شد.