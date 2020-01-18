کارفرمایان موظف به پرداخت حق بیمه دوره کارآموزی کارگران شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص آرای صادره از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما درباره پرداخت حق بیمه دوره کارآموزی کارگران، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی اعلام کرد کارفرمایان موظف به پرداخت حق بیمه در دوره کارآموزی کارگران می‌باشند.

این گزارش حاکی است در نظریه اتفاقی اعضای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی که در مورد تعارض آرای صادره درباره رأی به هیأت عمومی ارائه شده، پس از تأیید تعارض آرا در این مورد چنین آمده است: با عنایت به اینکه کارفرما یک شرکت صنعتی بوده نه یک مرکز آموزشی و هدف از جذب افراد و آموزش آنها در نهایت استخدام کارآموزان است که به قرائنی همچون پرداخت مبالغی تحت عنوان کمک هزینه تحصیلی و بهره‌وری و.... در فیش حقوقی به شکات و اخذ تضمین جهت تعهد به خدمت، اشتغال کارآموزان در تابستان و ایام فراغت از تحصیل و احکام تبدیل وضعیت برخی از آنها قابل استنباط است. لذا شاکیان مشمول بند یک و قسمت اول تبصره یک ماده ۱۱۲ قانون کار بوده و مطابق بند الف ماده ۱۱۳ قانون مذکور رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی‌شود و این مدت از هر لحاظ جز سوابق کارگر محسوب می‌شود بنابراین مطابق مواد ۵ و ۱۴۸ قانون مذکور حق بیمه این مدت می‌بایست توسط کارفرما پرداخت گردد و دادنامه‌های شماره ۴۱ و ۴۳ مورخ ۹۶/۵/۳ شعبه ۱۹ تجدیدنظر و دادنامه شماره ۱۲۹۵ مورخ ۹۴/۶/۲۸ صادره از شعبه ششم تجدیدنظر در حدی که متضمن این معنی است صحیح و منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده می‌شوند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، ضمن وارد دانستن اصل تعارض آرا رأی به ورود را تأیید کردند و بر این اساس کارفرمایان موظف شدند حق بیمه دوره کارآموزی کارگران را پرداخت نمایند.