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۲۸ دی ۱۳۹۸، ۱۲:۳۷

دیوان عدالت اداری:

کارفرمایان موظف به پرداخت حق بیمه دوره کارآموزی کارگران شدند

کارفرمایان موظف به پرداخت حق بیمه دوره کارآموزی کارگران شدند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه، کارفرمایان را موظف به پرداخت حق بیمه دوره کارآموزی کارگران کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص آرای صادره از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما درباره پرداخت حق بیمه دوره کارآموزی کارگران، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی اعلام کرد کارفرمایان موظف به پرداخت حق بیمه در دوره کارآموزی کارگران می‌باشند.

این گزارش حاکی است در نظریه اتفاقی اعضای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی که در مورد تعارض آرای صادره درباره رأی به هیأت عمومی ارائه شده، پس از تأیید تعارض آرا در این مورد چنین آمده است: با عنایت به اینکه کارفرما یک شرکت صنعتی بوده نه یک مرکز آموزشی و هدف از جذب افراد و آموزش آنها در نهایت استخدام کارآموزان است که به قرائنی همچون پرداخت مبالغی تحت عنوان کمک هزینه تحصیلی و بهره‌وری و.... در فیش حقوقی به شکات و اخذ تضمین جهت تعهد به خدمت، اشتغال کارآموزان در تابستان و ایام فراغت از تحصیل و احکام تبدیل وضعیت برخی از آنها قابل استنباط است. لذا شاکیان مشمول بند یک و قسمت اول تبصره یک ماده ۱۱۲ قانون کار بوده و مطابق بند الف ماده ۱۱۳ قانون مذکور رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی‌شود و این مدت از هر لحاظ جز سوابق کارگر محسوب می‌شود بنابراین مطابق مواد ۵ و ۱۴۸ قانون مذکور حق بیمه این مدت می‌بایست توسط کارفرما پرداخت گردد و دادنامه‌های شماره ۴۱ و ۴۳ مورخ ۹۶/۵/۳ شعبه ۱۹ تجدیدنظر و دادنامه شماره ۱۲۹۵ مورخ ۹۴/۶/۲۸ صادره از شعبه ششم تجدیدنظر در حدی که متضمن این معنی است صحیح و منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده می‌شوند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، ضمن وارد دانستن اصل تعارض آرا رأی به ورود را تأیید کردند و بر این اساس کارفرمایان موظف شدند حق بیمه دوره کارآموزی کارگران را پرداخت نمایند.

کد مطلب 4828403

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