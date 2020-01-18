دبیرکل اوپک: تقاضای نفت پتانسیل صعودی شدن دارد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، دبیرکل اوپک، محمد بارکیندو، اعلام کرد که تقاضای جهانی نفت میتواند در ۲۰۲۰ غافلگیرکننده بوده و صعودی شود. این در حالی است که تقاضای امسال نفت کمتر از سالهای قبل پیشبینی شده بود.
او گفت: با آنچه ما به طور کلان شاهد آن هستیم تقاضای نفت با پتانسیل رشد روبرو است. این میتواند در طول سال ۲۰۲۰ بر توازن بازار نفت تأثیر بگذارد. ما امیدواریم برخی از چالشهایی که در تجارت جهانی به وجود آمده بود حلوفصل شود.
او با اشاره به تنشهای خاورمیانه مهمترین چیز برای بازار نفت را تضمین امنیت زیرساختهای نفت دانست و گفت اعضای اوپک به تضمین عرضه نفت متعهد هستند.
از سوی دیگر با به پایان رسیدن معاملات این هفته، قیمت نفت دومین افت متوالی هفتگی خود را به ثبت رساند.
پیشخرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، ۲۳ سنت افت کرد و در ۶۴.۸۵ دلار بسته شد، در حالی که پیشخرید هر بشکه نفت خام نیمه سنگین تگزاس آمریکا ۲ سنت افت کرد و به ۵۸.۵۴ دلار رسید. این هفته قیمت نفت برنت ۰.۲ درصد و قیمت نفت آمریکا ۰.۸ درصد کاهش یافت.
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