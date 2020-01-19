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۲۹ دی ۱۳۹۸، ۹:۳۸

محسن هاشمی مطرح کرد

مشارکت شهرداری در جشنواره فیلم فجر، مشارکتی برد-برد است

مشارکت شهرداری در جشنواره فیلم فجر، مشارکتی برد-برد است

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: حمایت شهرداری تهران از جشنواره فیلم فجر در قالب قراردادهای مشارکتی است و اهداف تبلیغاتی و فرهنگی خود را در آن دنبال می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه قرارداد مشارکتی شهرداری با جشنواره فیلم فجر یک قرارداد برد-برد است، گفت: پیش از آغاز فیلم‌های جشنواره مسائل فرهنگی مورد توجه شهرداری و مسائل اجتماعی در قالب تیزرها و کلیپ‌هایی پخش می‌شود.

وی تأکید کرد: این قرارداد، قراردادی مشارکتی است و قرارداد کمک نیست، بنابراین نیاز به مصوبه شورا در این زمینه نیست. رسم است در جشنواره‌های ملی اسپانسرها در جهت تبلیغ اهداف خود آن جشنواره را حمایت می‌کنند و شهرداری نیز در همین راستا به عنوان اسپانسر و به صورت مشارکتی در جشنواره حضور دارد.

هاشمی با بیان اینکه قرارداد به صورت مشارکتی بلامانع است، گفت: در زمان جشنواره تعداد افرادی که به سینماها می آیند افزایش یافته و به همین دلیل اسپانسرها در قرارداد با صدا و سیما یا جشنواره‌ها اهداف تبلیغاتی و فرهنگی خود را دنبال می‌کنند. این موضوع در جلسه هم اندیشی شورای شهر تهران که صبح امروز برگزار شد، مطرح شد و این توضیحاتی بود که شهردار به اعضای معترض داد و در واقع من از صحبت‌های شهردار این موضوع را یاد گرفتم.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه موضوع دیگری که در جلسه امروز بررسی شد، متمم بودجه و نحوه بحث آن در صحن بود، گفت: برخی از اعضا گلایه داشتند که کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهادات آنها را در خصوص تلفیق مدنظر قرار نداده است و نباید قبل از بررسی در کمیسیون تلفیق به صحن می‌آمد.

به گفته هاشمی، رقم پیشنهادی شهرداری برای لایحه متمم ۹۸، ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: در جلسه امروز موضوع طرح تفصیلی منطقه ۲۲ نیز مورد بررسی قرار گرفت که آیا در صحن شورا بررسی شود یا در کمیسیون ماده پنج به تصویب برسد.

هاشمی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص زمان ارسال لایحه بودجه سال ۹۹ شهرداری گفت: این لایحه باید آخر دی ماه به شورا ارسال شود.

کد مطلب 4829161
نورا حسینی

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