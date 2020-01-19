اسم نامزد نخست وزیری عراق طی روزهای آتی اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «ریاض المسعودی» نماینده ائتلاف سائرون در پارلمان عراق تاکید کرد که گروه های سیاسی به توافقاتی در خصوص انتخاب نامزد نخست وزیری دست یافته اند.

وی افزود: آنها به این نتیجه رسیده اند که باید یک شخصیت بر اساس توانمندی هایش و نه تمایلات گروه های سیاسی انتخاب شود. طی روزهای آتی بحران انتخاب نخست وزیر آینده عراق بر اساس معیارهای ملت و مرجعیت حل خواهد شد.

المسعودی تصریح کرد: چارچوب مرحله انتقالی بر اساس توافق سیاسی مشخص می شود.

از زمان شدت گرفتن اعتراضات مردمی در عراق و به دنبال آن استعفای عادل عبدالمهدی از سمت نخست وزیری، تاکنون نامزدی برای تصدی این پست انتخاب نشده است.

این در حالی است که مرجعیت عراق بارها بر ضرورت تسریع این روند تاکید کرده است.