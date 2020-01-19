نقش مقام معظم رهبری در منزوی کردن جریان های استکباری آشکار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان امیری پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به خطبه‌های الهام بخش و تأثیرگذار رهبر معظم انقلاب در ۲۷ دی ماه در تهران و با تقدیر از مردم بصیر ایران اسلامی و تهران بزرگ، اظهار داشت: ولایت فقیه مهم‌ترین رکن و ضامن بقای انقلاب اسلامی است و امروز رهبر عظیم الشان انقلاب حضرت آیت الله العظمی الامام خامنه ای (حفظه الله) سکاندار این انقلاب و ایران اسلامی است.

وی در ادامه با اشاره به خطبه‌های اثربخش و امیدآفرین رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه تهران، افزود: بیانات معظم له باید فصل الخطاب همه مسئولان کشور باشد و اصول و مبانی ایشان برگرفته از قران کریم و اهل بیت (ع) و همان اصول و مبانی امام خمینی (ره) است و امروز هم با هدایت‌ها و رهبری بی بدیل ایشان جمهوری اسلامی در اوج عزت و اقتدار قرار دارد.

حجت الاسلام ناصرشکریان امیری به مواضع مقتدرانه و حکیمانه رهبر عظیم الشان انقلاب در سال‌های بعد رحلت معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) اشاره و خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی با هدایت‌های بی بدیل معظم له امروز علمدار گفتمان مقاومت در منطقه و جهان است و ایران اسلامی برای برخی کشورها و ملت‌های آزادی خواه جهان به عنوان یک الگو معرفی شده است و این در سایه مواضع و هدایت‌های حکیمانه و مدبرانه رهبر معظم انقلاب صورت گرفته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به شکل گیری و قدرت جبهه مقاومت در منطقه اشاره و تصریح کرد: جریان جبهه مقاومت با رهبری داعیانه رهبر معظم انقلاب در منطقه و حتی جهان شکل گرفته است و سردار سرافراز اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی با جانفشانی ها و تدابیر شجاعانه خود توانست تمام نقشه‌های دشمنان را نقش برآب کند و امروز ایران اسلامی با این مجاهدت‌ها امن ترین و مقتدرترین کشور جهان است و این شهید گرانقدر حتی با شهادت خود موجب وفاق و همدلی همه آحاد جامعه شد.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران در ادامه سخنان خود با اشاره به وجود نعمت ولایت در کشور اشاره کرد و بیان داشت: تمام مشکلات امروز برخی جوامع اسلامی نداشتن یک رهبر مقتدر و شجاع است و ایران اسلامی با رهبری بی بدیل رهبر معظم انقلاب در تمامی صحنه‌های بین المللی باقدرت حضور دارد و در حال توسعه و پیشرفت است که نمونه آن را در سیلی محکم فرزندان ایران اسلامی در سپاه پر افتخار پاسداران در حمله موشکی به پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا در عین الاسد عراق به وضوح دیدیم که چقدر این سیلی موجب بهت و حیرت جهانیان شد و امروز جمهوری اسلامی قدرت‌های پوشالی جهان را منزوی و خار کرده است.

استاد برجسته حوزه‌های علمیه و دانشگاه مازندران به مهم‌ترین نقطه مممتاز و ویژه جمهوری اسلامی در سال‌های بعد پیروزی انقلاب اسلامی اشاره و تاکیدکرد: اصلی ترین و مهم‌ترین رکن اقتدار و پیشرفت جمهوری اسلامی در رهبری آن است و تبعیت محض از ایشان در همه بخش‌های اجرایی کشور می‌تواند ایران اسلامی را به جایگاه واقعی خود در حوزه‌های مختلف نظامی، اقتصاد و بین المللی برساند.

تبعیت از ولایت برجسته‌ترین ویژه سردار شهید سلیمانی بوده است

حجت الاسلام ناصرشکریان در بخش دیگری از سخنان خود به ویژگی‌های شخصیتی سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و مجاهد نستوه ابومهدی المهندس اشاره کرد و اذعان داشت: برجسته‌ترین و بارزترین ویژگی این سرداران جبهه مقاومت تبعیت محض از ولایت فقیه در عمل و رفتار آنان بود و مهم‌ترین درس شهادت این شهیدان گرانقدر پیروزی گفتمان مقاومت در برابر جبهه استکباری است و باید با خطبه‌های هدایت بخش رهبر عظیم الشان انقلاب حضرت آیت الله العظمی الامام خامنه ای (مدظله العالی) این راه با قدرت و توان بیشتری ادامه پیدا کند و مذاکره با استکبار و ایادی آن در حل مشکلات کشور بی نتیجه است و مقاومت تنها رمز پیشرفت ایران اسلامی است.

این مسئول در ادامه ضمن اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص نقش آفرینی فرزندان انقلاب در تمامی نیروهای مسلح و سپاه قدس و با تقدیر از سپاه پاسداران در این چهل سال از عمر انقلاب اسلامی و با اشاره به اهمیت ضربه زدن به حیثیت ایالات متحده امریکا و هیبت پوشالی آن در انتقام خون سرداران جبهه مقاومت و ضربه سخت موشکی سپاه به پایگاه هوایی ایالات متحده در عین الاسد، بیان داشت: معظم له فرمودند سپاه قدس یک تشکیلات اداری و درونی نیست بلکه نقش آن در امنیت و اقتدار ایران اسلامی و مرزهای جغرافیایی جبهه مقاومت گسترانیده شده و باید راه شهید سپهبد قاسم سلیمانی با قدرت و قوت بیشتر ادامه پیدا کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اعلام انزجار از هتاکان به عکس سردار سرافراز اسلام شهید سپهبد قاسم سلیمانی و فتنه انگیزی برخی عوامل خودفروخته داخلی که تعداد آنها به صدها نفر هم نمی‌رسد، اظهار داشت: به فرموده رهبر معظم انقلاب مردم ایران صبار و شکور هستند و تشییع و تدفین میلیونی سرداران شهید جبهه مقاومت در شهرهای مختلف عراق، خوزستان، تهران، قم، مشهد و کرمان و حضور مردم حماسی تهران بزرگ در نماز جمعه به امامت آیت الله العظمی الامام خامنه ای (مدظله العالی) پیام امت بصیر ایران اسلامی را به همه جهانیان مخابره کرد و در واقع یک رفراندوم و همه پرسی به جبهه مقاومت و گفتمان پایداری بود و بیانات معظم له که توسط شبکه‌های مختلف داخلی و خارجی به صورت مستقیم پخش می‌شد یک مانور اقتدار و افتخارملی بود که هیچ جای دنیا نمی‌توان نمونه آن را مشاهده کرد و حماسه حضور مردم عزیز کشورمان در این دو هفته و نماز جمعه و بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب گفتمان مقاومت را در جهان طنین انداز کرد.

شکریان امیری در ادامه ضمن اشاره به اهمیت قرائت خطبه‌های عربی مقام معظم رهبری در نمازجمعه باشکوه و با عظمت تهران، تاکیدکرد: جمهوری اسلامی از همه ظرفیت‌های خود همواره برای صلح و امنیت منطقه تلاش کرده است و شهادت شهدای مدافع حرم و امنیت در مرزهای جغرافیایی جبهه مقاومت گواه از این موضوع دارد و تلاش و مجاهدت‌های سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و هم رزمان ایرانی و عراقی اش نشان از خفت و خاری ایالات متحده آمریکا و ایادی فتنه انگیز آن در منطقه و جهان دارد.

استاد برجسته حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های استان در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: شهادت شهید سپهبد قاسم سلیمانی و بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب این ایام الله را باید قدر دانست و آن را در تقویم ملت مقاوم ایران ثبت و ضبط کرد و حمله به پایگاه نظامی سرشناس‌ترین کشور تروریست و جنایتکار از سوی ایران اسلامی گواه از پیروزی جبهه حق علیه باطل است و کشورهای غربی و عربی پادو ایالات متحده آمریکا باید بدانند جمهوری اسلامی در مقابل تهدید و اقدامات خرابکارانه آنان برخورد سخت و خشن خواهد داشت که نمونه بارز آن را در حمله موشکی سپاه به وضوح دیده شد و این اقدام و برنامه ریزی ها باید تا خروج دولت و ارتش تروریست پرور و جنایتکار ایالات متحده آمریکا از منطقه ادامه پیدا کند.