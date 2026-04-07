به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز، ظهر سه شنبه در جمع مردم بخش شبانکاره با تبریک حلول سال نو به تشریح قیام و نهضت امام خمینی(ره) در مقابله با حکومت پهلوی پرداخت و اظهار کرد: ایمان و توکل به خداوند از مهمترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی بود.
وی با اشاره به دشواریها و فراز و نشیبهای مسیر انقلاب اسلامی افزود: همراهی مردم در مقاطع مختلف تاریخی نقش تعیینکنندهای در پیشبرد اهداف انقلاب داشته است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به جنگ تحمیلی هشتساله نیز گفت: رشادت جوانان، ایثارگری خانوادههای شهدا و جانبازان و حضور گسترده مردم از عوامل مهم مقاومت و دفاع از کشور در دوران دفاع مقدس بود.
مهرانگیز در ادامه با اشاره به تقویت توان دفاعی و نظامی کشور در سالهای اخیر بیان کرد: توسعه توان دفاعی و موشکی نقش مهمی در افزایش اقتدار جمهوری اسلامی ایران داشته است.
وی همچنین با اشاره به موضوع مذاکرات با آمریکا تصریح کرد: با وجود بدبین بودن رهبر شهید نسبت به مذاکره با آمریکا، اجازه انجام مذاکرات داده شد تا جامعه بینالمللی و جریانهای موافق مذاکره شناخت دقیقتری از رویکرد این کشور به دست آورند و مردم بدانند که رژیم آمریکایی قابل اعتماد نیست و نخواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت وحدت و همدلی در جامعه تأکید کرد و افزود: اتحاد مردم میتواند زمینه عبور از مشکلات و دستیابی به پیشرفت و اقتدار ملی را فراهم کند.
مهرانگیز با اشاره به بینش سیاسی و آیندهنگری رهبر شهید حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای(قدس سره) گفت: شجاعت و نگاه راهبردی ایشان در تقویت توان دفاعی، نظامی و موشکی کشور نقش مهمی در اقتدار جمهوری اسلامی ایران داشته است.
وی در ادامه مقاومت و ایستادگی مردم ایران از ابتدای جنگ را پاسخی قاطع به آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و با اشاره به سخنان سردار موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، مبنی بر اینکه «مردم؛ جنگ با ما ومیادین و خیابانها با شما»، تأکید کرد: نقش مردم در حمایت از جبهه مقاومت بسیار تعیینکننده است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر،با قدردانی از مجلس خبرگان رهبری بهدلیل انتخاب حضرت آیتالله العظمی امام سید مجتبی حسینی خامنهای(حفظهالله) بهعنوان رهبر و پیشوای مسلمانان اذعان کرد: اطاعت از رهبری تکلیفی الهی است و اتحاد و همدلی مردم رمز عبور از مشکلات و دستیابی به پیشرفت و اقتدار ملی خواهد بود.
مهرانگیز،در پایان با دعوت از مردم برای حضور گسترده در صحنههای اجتماعی تصریح کرد: نقش مردم در حمایت از کشور و آرمانهای انقلاب اسلامی همواره تعیینکننده بوده است و در صورت مشاهده هرگونه ارتباط یا جاسوسی برای دشمنان، در استان بوشهر دستگاه قضایی با قاطعیت با متخلفان برخورد خواهد کرد.
