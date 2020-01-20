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۳۰ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۰۲

در صحن مجلس؛

مجلس مالیات و عوارض شماره‌گذاری وسائل نقلیه را تعیین کرد

مجلس مالیات و عوارض شماره‌گذاری وسائل نقلیه را تعیین کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مالیات و عوارض شماره‌گذاری وسائل نقلیه را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ماده ۳۰ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، شماره‌گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها که به تأیید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده ­است، طبق نرخ ­های مندرج در جدول زیر مشمول مالیات و عوارض سبز می‌باشد.

مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده، قیمت فروش کارخانه در مورد تولیدات داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی است.

(ارقام جدول ذیل به درصد می­ باشد)

شرح

سواری و وانت دو کابین

وانت تک‌کابین، خودروی سواری با شماره‌گذاری عمومی

خودروهای سنگین

موتورسیکلت

رتبه انرژی

تولید داخل

وارداتی

تولید داخل

وارداتی

تولید داخل

وارداتی

تولید داخل

وارداتی

A

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

B

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

C

 ۵/ ۰

۱

 ۲/ ۰

 ۴/ ۰

۰

۰

 ۲۵/ ۰

 ۵/ ۰

D

۱

۳

 ۴/ ۰

 ۸/ ۰

 ۱/ ۰

 ۲/ ۰

 ۵/ ۰

 ۵/ ۱

E

۲

۵

 ۸/ ۰

 ۶/ ۱

 ۲/ ۰

 ۴/ ۰

۱

 ۵/ ۲

F

۳

۷

 ۲/ ۱

 ۴/ ۲

 ۴/ ۰

 ۶/ ۰

 ۵/ ۱

 ۵/ ۳

G

۵

۹

 ۵/ ۱

۳

 ۶/ ۰

 ۸/ ۰

 ۵/ ۲

۵

تبصره ۱: مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده برای انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی تا پایان دی‌ماه، توسط سازمان تعیین و برای اجراء در سال بعد اعلام می‌شود. مأخذ مزبور برای وسائط نقلیهای که جدیداً تولید یا وارد میشوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان تعیین و اعلام می‌شود.

تبصره ۲: خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های برقی و تمام هیبرید پلاگین به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول مالیات و عوارض موضوع این ماده نمی‌باشد.

تبصره ۳: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، فهرست کلیه خودروها و موتورسیکلت‌های تولید داخل و وارداتی را با توجه به رتبه انرژی، که در برچسب انرژی آنها درج شده است، به‌صورت برخط به سازمان اعلام نماید و برای اطلاع عموم، منتشر نماید.

تبصره ۴: در صورتی که خودروها و موتورسیکلت‌های موضوع این ماده فاقد برچسب انرژی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران باشند، مصداق وسائط نقلیه ردیف (G) تلقی می‌شود.

تبصره ۵: اشخاص حقوقی واردکننده و تولیدکنندگان انواع وسائل نقلیه موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه مربوط به مالیات و عوارض شماره‌گذاری و همچنین مشخصات دقیق وسائط نقلیه فروخته‌شده هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نحوی که سازمان اعلام می کند، به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض متعلق به آن را پرداخت نمایند.

عدم پرداخت مذکور در مهلت مقرر، موجب جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده‌درصد (۱۰%) مالیات و عوارض موضوع این ماده و در صورت تأخیر در پرداخت آن، مشمول جریمه‌های موضوع ماده (۴۰) این قانون می شود.

تبصره ۶: اشخاص حقیقی واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند قبل از شماره‌گذاری، با مراجعه به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط، مالیات و عوارض متعلق به آن را به ترتیبی که سازمان تعیین می‌نماید پرداخت کنند. شماره‌گذاری وسائط نقلیه متعلق به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی نیز مشمول این ماده است.

تبصره ۷: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از ‏شماره‌گذاری وسائل نقلیه وارد شده توسط اشخاص حقیقی، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را کنترل و از شماره‌گذاری وسائط نقلیه‌ای که مالیات و عوارض آنها پرداخت نشده است، خودداری نماید.

کد مطلب 4830189
زهرا علیدادی

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