به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ماده ۳۰ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، شماره‌گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها که به تأیید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده ­است، طبق نرخ ­های مندرج در جدول زیر مشمول مالیات و عوارض سبز می‌باشد.

مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده، قیمت فروش کارخانه در مورد تولیدات داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی است.

(ارقام جدول ذیل به درصد می­ باشد)

شرح سواری و وانت دو کابین وانت تک‌کابین، خودروی سواری با شماره‌گذاری عمومی خودروهای سنگین موتورسیکلت رتبه انرژی تولید داخل وارداتی تولید داخل وارداتی تولید داخل وارداتی تولید داخل وارداتی A ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ B ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ C ۵/ ۰ ۱ ۲/ ۰ ۴/ ۰ ۰ ۰ ۲۵/ ۰ ۵/ ۰ D ۱ ۳ ۴/ ۰ ۸/ ۰ ۱/ ۰ ۲/ ۰ ۵/ ۰ ۵/ ۱ E ۲ ۵ ۸/ ۰ ۶/ ۱ ۲/ ۰ ۴/ ۰ ۱ ۵/ ۲ F ۳ ۷ ۲/ ۱ ۴/ ۲ ۴/ ۰ ۶/ ۰ ۵/ ۱ ۵/ ۳ G ۵ ۹ ۵/ ۱ ۳ ۶/ ۰ ۸/ ۰ ۵/ ۲ ۵

تبصره ۱: مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده برای انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی تا پایان دی‌ماه، توسط سازمان تعیین و برای اجراء در سال بعد اعلام می‌شود. مأخذ مزبور برای وسائط نقلیهای که جدیداً تولید یا وارد میشوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان تعیین و اعلام می‌شود.

تبصره ۲: خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های برقی و تمام هیبرید پلاگین به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول مالیات و عوارض موضوع این ماده نمی‌باشد.

تبصره ۳: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، فهرست کلیه خودروها و موتورسیکلت‌های تولید داخل و وارداتی را با توجه به رتبه انرژی، که در برچسب انرژی آنها درج شده است، به‌صورت برخط به سازمان اعلام نماید و برای اطلاع عموم، منتشر نماید.

تبصره ۴: در صورتی که خودروها و موتورسیکلت‌های موضوع این ماده فاقد برچسب انرژی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران باشند، مصداق وسائط نقلیه ردیف (G) تلقی می‌شود.

تبصره ۵: اشخاص حقوقی واردکننده و تولیدکنندگان انواع وسائل نقلیه موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه مربوط به مالیات و عوارض شماره‌گذاری و همچنین مشخصات دقیق وسائط نقلیه فروخته‌شده هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نحوی که سازمان اعلام می کند، به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض متعلق به آن را پرداخت نمایند.

عدم پرداخت مذکور در مهلت مقرر، موجب جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده‌درصد (۱۰%) مالیات و عوارض موضوع این ماده و در صورت تأخیر در پرداخت آن، مشمول جریمه‌های موضوع ماده (۴۰) این قانون می شود.

تبصره ۶: اشخاص حقیقی واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند قبل از شماره‌گذاری، با مراجعه به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط، مالیات و عوارض متعلق به آن را به ترتیبی که سازمان تعیین می‌نماید پرداخت کنند. شماره‌گذاری وسائط نقلیه متعلق به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی نیز مشمول این ماده است.

تبصره ۷: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از ‏شماره‌گذاری وسائل نقلیه وارد شده توسط اشخاص حقیقی، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را کنترل و از شماره‌گذاری وسائط نقلیه‌ای که مالیات و عوارض آنها پرداخت نشده است، خودداری نماید.