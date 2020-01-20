به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ماده ۳۰ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، شمارهگذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها که به تأیید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخ های مندرج در جدول زیر مشمول مالیات و عوارض سبز میباشد.
مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده، قیمت فروش کارخانه در مورد تولیدات داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی است.
(ارقام جدول ذیل به درصد می باشد)
|
شرح
|
سواری و وانت دو کابین
|
وانت تککابین، خودروی سواری با شمارهگذاری عمومی
|
خودروهای سنگین
|
موتورسیکلت
|
رتبه انرژی
|
تولید داخل
|
وارداتی
|
تولید داخل
|
وارداتی
|
تولید داخل
|
وارداتی
|
تولید داخل
|
وارداتی
|
A
|
۰
|
۰
|
۰
|
۰
|
۰
|
۰
|
۰
|
۰
|
B
|
۰
|
۰
|
۰
|
۰
|
۰
|
۰
|
۰
|
۰
|
C
|
۵/ ۰
|
۱
|
۲/ ۰
|
۴/ ۰
|
۰
|
۰
|
۲۵/ ۰
|
۵/ ۰
|
D
|
۱
|
۳
|
۴/ ۰
|
۸/ ۰
|
۱/ ۰
|
۲/ ۰
|
۵/ ۰
|
۵/ ۱
|
E
|
۲
|
۵
|
۸/ ۰
|
۶/ ۱
|
۲/ ۰
|
۴/ ۰
|
۱
|
۵/ ۲
|
F
|
۳
|
۷
|
۲/ ۱
|
۴/ ۲
|
۴/ ۰
|
۶/ ۰
|
۵/ ۱
|
۵/ ۳
|
G
|
۵
|
۹
|
۵/ ۱
|
۳
|
۶/ ۰
|
۸/ ۰
|
۵/ ۲
|
۵
تبصره ۱: مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده برای انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتهای تولید داخل یا وارداتی تا پایان دیماه، توسط سازمان تعیین و برای اجراء در سال بعد اعلام میشود. مأخذ مزبور برای وسائط نقلیهای که جدیداً تولید یا وارد میشوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان تعیین و اعلام میشود.
تبصره ۲: خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتهای برقی و تمام هیبرید پلاگین به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول مالیات و عوارض موضوع این ماده نمیباشد.
تبصره ۳: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون، با همکاری سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان ملی استاندارد ایران، فهرست کلیه خودروها و موتورسیکلتهای تولید داخل و وارداتی را با توجه به رتبه انرژی، که در برچسب انرژی آنها درج شده است، بهصورت برخط به سازمان اعلام نماید و برای اطلاع عموم، منتشر نماید.
تبصره ۴: در صورتی که خودروها و موتورسیکلتهای موضوع این ماده فاقد برچسب انرژی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران باشند، مصداق وسائط نقلیه ردیف (G) تلقی میشود.
تبصره ۵: اشخاص حقوقی واردکننده و تولیدکنندگان انواع وسائل نقلیه موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه مربوط به مالیات و عوارض شمارهگذاری و همچنین مشخصات دقیق وسائط نقلیه فروختهشده هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نحوی که سازمان اعلام می کند، به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض متعلق به آن را پرداخت نمایند.
عدم پرداخت مذکور در مهلت مقرر، موجب جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان دهدرصد (۱۰%) مالیات و عوارض موضوع این ماده و در صورت تأخیر در پرداخت آن، مشمول جریمههای موضوع ماده (۴۰) این قانون می شود.
تبصره ۶: اشخاص حقیقی واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند قبل از شمارهگذاری، با مراجعه به ادارات امور مالیاتی ذیربط، مالیات و عوارض متعلق به آن را به ترتیبی که سازمان تعیین مینماید پرداخت کنند. شمارهگذاری وسائط نقلیه متعلق به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی نیز مشمول این ماده است.
تبصره ۷: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شمارهگذاری وسائل نقلیه وارد شده توسط اشخاص حقیقی، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را کنترل و از شمارهگذاری وسائط نقلیهای که مالیات و عوارض آنها پرداخت نشده است، خودداری نماید.
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