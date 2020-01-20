پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه دیواره ساحلی پلدختر

به گزارش خبرنگار مهر، سعیدی در گفت و گو با رسانه‌ها با اشاره به احداث دیواره ساحلی شهر پلدختر که بعد از وقوع سیلاب خسارت دید، اظهار داشت: اجرای این پروژه و همچنین پل «شهدای دولت» شهر پلدختر از تیرماه امسال در دستور کار قرار گرفت.

وی، عنوان کرد: این پروژه در حال حاضر حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مجری طرح دیواره ساحلی پلدختر با بیان اینکه این پروژه تقریباً تکمیل شده است و تنها یک محل اتصال در قسمت شمالی آن باقی مانده که تا چهار روز آینده تکمیل می‌شود، افزود: همچنین بتن ریزی و اجرای عرشه پل «شهدای دولت» نیز اجرایی شده است.

سعیدی، بیان داشت: امیدواریم تا قبل از ۲۲ بهمن کار آسفالت این پل را انجام دهیم.