۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۱۹

برگزاری پویش سراسری «تلاوت نور» در حرم مطهر امام رضا(ع)

مشهد- رئیس اداره تبلیغات فرهنگی حرم مطهر رضوی از آغاز پویش سراسری «تلاوت نور» در حرم مطهر رضوی همزمان با ماه مبارک رمضان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جمال رستم زاده اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن کریم، پویش سراسری «تلاوت نور؛ ختم سراسری تلاوت قرآن» با هدف گسترش فرهنگ انس با کلام وحی و تعمیق پیوند معنوی روزه‌داران و زائران بارگاه نورانی ثامن الحجج (ع) با قرآن کریم آغاز شد.

رئیس اداره تبلیغات فرهنگی حرم مطهر رضوی گفت: پویش «تلاوت نور؛ ختم سراسری تلاوت قرآن» با رویکردی فراگیر طراحی شده و تلاش دارد تمامی اقشار جامعه را به مشارکت در یک حرکت جمعی قرآنی در ماه ضیافت الهی دعوت کند.

وی افزود: در قالب این پویش، عموم علاقه‌مندان در سراسر کشور می‌توانند با نیت ختم جمعی قرآن کریم، در هر روز از ماه مبارک رمضان یک جزء از کلام‌الله مجید را تلاوت کرده و در این اقدام معنوی سهیم شوند.

رستم زاده با تأکید بر تسهیل دسترسی و مشارکت عمومی خاطرنشان کرد: به‌منظور فراهم‌سازی زمینه حضور گسترده مردم، علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی Haram.razavi.ir از پخش آنلاین و صوت قرآن استفاده کرده و در چارچوب این پویش در مسابقه شرکت کرده و از جوایز متبرک رضوی بهره‌مند شوند.

رئیس اداره تبلیغات فرهنگی حرم مطهر رضوی خاطرنشان کرد: پویش «تلاوت نور؛ ختم سراسری تلاوت قرآن» فرصتی ارزشمند برای بهره‌گیری از برکات ماه مبارک رمضان، تقویت انس فردی و اجتماعی با قرآن کریم و مشارکت در یک حرکت معنوی ملی با محوریت حرم مطهر رضوی است.

