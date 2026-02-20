برگزاری پویش سراسری «تلاوت نور» در حرم مطهر امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جمال رستم زاده اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن کریم، پویش سراسری «تلاوت نور؛ ختم سراسری تلاوت قرآن» با هدف گسترش فرهنگ انس با کلام وحی و تعمیق پیوند معنوی روزه‌داران و زائران بارگاه نورانی ثامن الحجج (ع) با قرآن کریم آغاز شد.

رئیس اداره تبلیغات فرهنگی حرم مطهر رضوی گفت: پویش «تلاوت نور؛ ختم سراسری تلاوت قرآن» با رویکردی فراگیر طراحی شده و تلاش دارد تمامی اقشار جامعه را به مشارکت در یک حرکت جمعی قرآنی در ماه ضیافت الهی دعوت کند.

وی افزود: در قالب این پویش، عموم علاقه‌مندان در سراسر کشور می‌توانند با نیت ختم جمعی قرآن کریم، در هر روز از ماه مبارک رمضان یک جزء از کلام‌الله مجید را تلاوت کرده و در این اقدام معنوی سهیم شوند.

رستم زاده با تأکید بر تسهیل دسترسی و مشارکت عمومی خاطرنشان کرد: به‌منظور فراهم‌سازی زمینه حضور گسترده مردم، علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی Haram.razavi.ir از پخش آنلاین و صوت قرآن استفاده کرده و در چارچوب این پویش در مسابقه شرکت کرده و از جوایز متبرک رضوی بهره‌مند شوند.

رئیس اداره تبلیغات فرهنگی حرم مطهر رضوی خاطرنشان کرد: پویش «تلاوت نور؛ ختم سراسری تلاوت قرآن» فرصتی ارزشمند برای بهره‌گیری از برکات ماه مبارک رمضان، تقویت انس فردی و اجتماعی با قرآن کریم و مشارکت در یک حرکت معنوی ملی با محوریت حرم مطهر رضوی است.