حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی نبی زاده رئیس ستاد برگزاری اولین یادواره بین‌المللی شهید حاج قاسم سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهداف برگزاری این مراسم بین المللی افزود: همچنان که استان خوزستان به عنوان کربلای شهیدان ایران و نخستین پایگاه استقبال باشکوه از پیکر مطهر شهیدان والامقام مقاومت اسلامی خوش درخشید، اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان به فضل الهی مفتخر خواهد بود همچون گذشته طلایه‌دار و پیشتاز باشد و اولین یادواره بین‌المللی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی (ایران و عراق – خرمشهر) را ٢٢ اسفند ٩٨ هم‌زمان با روز ملی شهید با حضور مقامات کشوری و لشکری و نماینده مقام معظم رهبری برگزار کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان تصریح کرد: به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی، «شهید سلیمانی چهره بین‌المللی مقاومت است و همه دوستان و نیز همه دشمنان بدانند خط جهاد و مقاومت با انگیزه‌ای مضاعف ادامه خواهد یافت» از این روی بزرگداشت یاد و خاطره این اسوه‌های مقاومت جهان اسلامی امری مهم و واجب است.

حجت الاسلام و المسلمین نبی زاده یادآور شد: به زودی با دعوت از چهره‌ها و شخصیت‌های ملی و استانی نسبت به تشکیل و معرفی شورای سیاست‌گذاری و دبیرخانه ستاد برگزاری این یادواره بین المللی اقدام خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان ابراز امیدواری کرد: استان خوزستان و خرمشهر همچون گذشته در این رویداد بزرگ معنوی خوش بدرخشد و از رهگذر این یادواره پیام پایداری مقاومت اسلامی به جهان مخابره شود.