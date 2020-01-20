محکومیت صاحبان دو واحد تولیدی به دلیل عدم دریافت پروانه استاندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه قنبریان امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: صاحب یک واحد تولیدی که در زمینه بسته بندی فرآورده غذایی فعالیت دارد و در بروجرد مستقر است، به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد.

وی افزود: محکومیت صاحبان واحد تولیدی دیگر، که فعال در زمینه تولید فرآورده‌های غذایی و مستقر در خرم آباد است، پرداخت جزای نقدی به میزان ۸۰ میلیون ریال بوده است.

مدیرکل استاندارد لرستان خاطرنشان کرد: محکومیت واحدهای تولیدی مذکور به دلیل تولید و عرضه فرآورده مشمول استاندارد اجباری بدون دریافت پروانه استاندارد است.

قنبریان یادآور شد: احکام صادره را که در دی ماه سال جاری صادر شده، دادگاه کیفری در راستای اجرای ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و مواد قانونی مرتبط با قانون مجازات اسلامی، و شکایت این اداره کل ابلاغ کرد.