به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در توئیتر و در واکنش به سفر یوسف بن‌علوی وزیر امور خارجه عمان به ایران نوشت: آقای یوسف بن علوی در چارچوب رایزنی‌های مستمر میان مقامات دو کشور دقایقی پیش وارد تهران شد.

بن‌علوی بعدازظهر امروز با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار خواهد داشت.

گفتنی است، روز گذشته (دوشنبه) موسوی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه از سفر یک مقام سیاسی از کشورهای منطقه برای رایزنی و گفتگو با مقام‌های کشورمان خبر داده بود.

وزیر امور خارجه عمان همچنین ۱۷ دی و در جریان برگزاری مجمع گفتگوهای تهران به ایران سفر داشت و ضمن سخنرانی در این نشست، با همتای ایرانی خود دیدار داشت.

ظریف نیز ماه گذشته دو بار به مسقط سفر کرده بود.