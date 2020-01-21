آمریکا خواستار حضور چین در گفتگوهای خلع سلاح هسته ای با روسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، آمریکا روز سه شنبه از دولت چین خواست تا به گفتگوهای سه جانبه واشنگتن- مسکو- پکن پیرامون خلع سلاح هسته ای بپیوندد.

این در حالی است که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا سال گذشته گفت که در مورد توافقی جدید بر سر محدود کردن تسلیحات هسته ای با همتای روسی خود، «ولادیمیر پوتین» گفتگو کرده و امیدوار است تا چین نیز به این گفتگوها بپیوندد؛ اما چین هنوز از شرکت در این گفتگوی سه جانبه خودداری کرده است.

«رابرت وود» نماینده آمریکا در امور خلع سلاح هسته ای در روز افتتاحیه کنفرانس خلع سلاح هسته ای در ژنو گفت: «ما فکر می کنیم که با توجه به این واقعیت که ذخایر هسته ای چین ظرف ده سال آینده دوبرابر می شود، اکنون زمان آن است که این گفتگو بطور سه جانبه برگزار شود».

رابرت وود در ادامه تأکید کرد که «ما نمی توانیم بیش از انتظار بکشیم». وی همچنین گفت که واشنگتن هفته گذشته در یک نشست امنیتی با روسیه احتمال گفتگوهای سه جانبه را مطرح کرده و دو طرف در اینباره به یک «تفاهم» دست یافته اند.

این در حالی است که «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه هفته گذشته اعلام کرد که مسکو در گفتگوهای سه جانبه احتمالی شرکت خواهد کرد، اما «چین را به تغییر در موضع کنونی خود وادار نخواهد کرد».