«مالیات بر سفرهای خارجی» همان عوارض خروج از کشور است

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در توضیح مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی در خصوص وضع مالیات بر مسافرت های خارجی گفت: هر سال عوارض خروج از کشور تعیین می‌شد و علاوه بر این در قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده عوارض خروج از کشور قید شده بود.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در اصلاحیه لایحه مالیات بر ارزش افزوده عوارض خروج از کشور از نظر شکلی و محتوایی اصلاح شد. پیش از این اختلاف نظری بین دولت و شهرداری‌ها وجود داشت، طبق قانون عوارض مربوط به شهرداری‌ها و مالیات مربوط به دولت است. پیش از این عوارض خروج از کشور به شهرداری‌ها تعلق می‌گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده به جای عوارض واژه مالیات بر خروج از کشور ذکر شد تا عواید حاصل از آن به حساب دولت واریز شود. علاوه بر این استثنائاتی نیز در نظر گرفته شد که در قانون دائمی کشور قرار گیرد.

پورابراهیمی گفت: نرخ مالیات خروج از کشور در بودجه سالانه تعیین می‌شود و دیگر عوارض خروج از کشور از مسافران اخذ نخواهد شد.