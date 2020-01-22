اجرای طرح «فجر صادق» در مساجد کرمانشاه

مهدی عبدالمالکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه در تدارک اجرای برنامه‌های گوناگون و متنوعی با مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای مردمی و مساجد در سطح محلات شهر است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه افزود: رویکرد برگزاری این برنامه‌ها در حوزه فرهنگی، توجه به مناطق کم برخوردار شهر و ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی و حوزه سلامت است.

وی با اشاره به برگزاری بیش از ۴۰ برنامه شاخص در ایام دهه فجر سال گذشته از سوی این سازمان بیان داشت: از ویژه‌ترین برنامه‌های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه انجام طرح فجر صادق در مساجد شهر و اجرای برنامه فجر امید در شهرک‌های محروم و حاشیه نشین شهر کرمانشاه خواهد بود.

عبدالمالکی گفت: در ویژه برنامه محلات، برپایی ایستگاه خدماتی در حوزه سلامت، بهداشت و نشاط اجتماعی نظیر همچون، ویزیت پزشک، مشاوره‌های غربالگری فشارخون و ارجاع افراد غربال مثبت به مراکز خانه بهداشت، مشاوره پیشگیری از بیماری، به ویژه در حوزه سرطان، مشاوره بهداشت و مامایی، مشاوره کودک و خانواده، مشاوره ژنتیک، سخنرانی و مشاوره مذهبی و گفتمان جمعی رضایت از زندگی در سیره حضرت زهرا (س) در حال برنامه ریزی است.

این مسئول برگزاری مشاوره روانشناسی و اعتیاد، قدگیری و وزن و BMI ، گفتمان‌های مطالبه گری و مسابقات آشپزی برای بانوان، برپایی مسابقات سرگرمی، برگزاری برنامه‌های فرهنگی از قبیل نمایش عروسکی و برگزاری مسابقات فرهنگی جهت کودکان و نوجوانان از دیگر بخش‌های ویژه این برنامه عنوان کرد.

وی از دیگر برنامه‌های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب را نمایشگاه عکس کرمانشاه در دوران انقلاب اسلامی دانست.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه بیان کرد: در تدارک برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی، دوچرخه سواری و نهال کاری در این ایام و با مشارکت ارگان‌های مختلف مرتبط و نیز سازمان مردم نهاد هستیم.

عبدالمالکی به برگزاری همایش قطار انقلاب و ایستگاه نقاشی خاطرات انقلاب در محله‌های محروم شهر کرمانشاه نیز اشاره کرد.