۹ وقف جدید با نیات قرآنی در استان سمنان به ثبت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام روح‌الله عرفانی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی اداره اوقاف سمنان بابیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۹ وقف جدید با نیات قرآنی در استان به ثبت رسیده است، ابراز داشت: ارزش ریالی کل این موقوفات بالغ‌بر ۱۵ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی بابیان اینکه این موقوفات در شهرهای سمنان، دامغان، شاهرود، بسطام و میامی به ثبت رسیدند، افزود: از این تعداد سه موقوفه را اجرای فعالیت‌ها و برنامه‌های قرآنی در امامزاده علی بن جعفر (ع) سمنان شامل می‌شود.

رئیس امور قرآنی اوقاف استان سمنان بابیان اینکه سه واقف خیراندیش نیز در شهرستان میامی هستند، ابراز داشت: این افراد موقوفاتی را با نیت اجرای برنامه‌های قرآنی در محل مجتمع خدماتی رفاهی و زائرسرای حضرت علی‌اکبر (ع) کلاته اسد به ثبت رساندند.

عرفانی بابیان اینکه در دامغان نیز فرد خیری موقوفه‌ای با نیت تأمین تجهیزات لازم برای مراکز امور قرآنی زیر نظر اوقاف ایجاد کرده است، تصریح کرد: موقوفه‌ای با نیت اجرای برنامه‌های قرآنی با صلاحدید متولی توسط یکی از واقفان خیراندیش در شهر بسطام به ثبت رسید.

وی با اشاره به اینکه یک موقوفه قرآنی هم در شاهرود ایجادشده است، افزود: واقف خیراندیش شاهرودی نیز نیت موقوفه خود را تأمین هزینه‌های جاری و فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی مسجد قلعه حاجی شاهرود قرار داده است.