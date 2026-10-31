فکت چک؛ اخباری که ۹ آبان ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-ادعای سفر هیئت آمریکایی به دوحه قطر برای مذاکره مستقیم با تیم ایرانی
منبع تکذیبیه:تسنیم
*سرعت تکذیب: یک ساعت
-ادعای رسانههای معاند درباره صدور حکم اعدام برای ۷ زن
منبع تکذیبیه: قوه قضائیه
*سرعت تکذیب: پنج ساعت
-غیرفعال شدن کارت سوخت خودروها و موتورسیکلتهای قدیمی
منبع تکذیبیه: شرکت پخش
*سرعت تکذیب: یک روز
-قطع گاز صنایع بورسی
منبع تکذیبیه: شرکت ملی گاز
*سرعت تکذیب: یک روز
-واگذاری باشگاه استقلال توسط هلدینگ خلیج فارس
منبع تکذیبیه: مدیرعامل باشگاه
*سرعت تکذیب: یازده ساعت
-سرنگونی پهپاد یمنی در آسمان مد
منبع تکذیبیه: نیروهای مسلح یمن
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