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۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۴۶

فکت چک؛ اخباری که ۹ آبان ۱۴۰۵ تکذیب شدند

فکت چک؛ اخباری که ۹ آبان ۱۴۰۵ تکذیب شدند

مروری بر مهم‌ترین خبرها و ادعاهایی که در ۲۴ ساعت گذشته تکذیب شدند.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-ادعای سفر هیئت آمریکایی به دوحه قطر برای مذاکره مستقیم با تیم ایرانی

منبع تکذیبیه:تسنیم

*سرعت تکذیب: یک ساعت

-ادعای رسانه‌های معاند درباره صدور حکم اعدام برای ۷ زن

منبع تکذیبیه: قوه قضائیه

*سرعت تکذیب: پنج ساعت

-غیرفعال شدن کارت سوخت خودروها و موتورسیکلت‌های قدیمی

منبع تکذیبیه: شرکت پخش

*سرعت تکذیب: یک روز

-قطع گاز صنایع بورسی

منبع تکذیبیه: شرکت ملی گاز

*سرعت تکذیب: یک روز

-واگذاری باشگاه استقلال توسط هلدینگ خلیج فارس

منبع تکذیبیه: مدیرعامل باشگاه

*سرعت تکذیب: یازده ساعت

-سرنگونی پهپاد یمنی در آسمان مد

منبع تکذیبیه: نیروهای مسلح یمن

فکت چک؛ اخباری که ۹ آبان ۱۴۰۵ تکذیب شدند

کد مطلب 6995463

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