به گزارش خبرنگار مهر، سعدالله زارعی کارشناس مسائل غرب آسیا ظهرامروز (جمعه) در سخنان خود پیش از خطبههای نماز جمعه امروز تهران در مورد تبیین مکتب سردار سلیمانی با عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (ص) و گرامیداشت یاد و خاطره سردار سلیمانی اظهار داشت: رهبرمعظم انقلاب در مواجهه با شهادت سردار اسلام عبارت حکیمانه ای را فرمودند و مسئله شهید سلیمانی را با مکتب سلیمانی خطاب کردند.
وی ادامه داد: این به معنای این است که هر آنچه از این شهید مانده، یک مکتب بوده که پیروی از آن برای یک امت راهگشا است و میتواند زمینه جامعه طیبه الهی را فراهم کرده و مدینه فاضله را محقق کند.
کارشناس مسائل منطقه گفت: نقطه کانونی و محوری مکتب سردار سلیمانی مجاهدت خالصانه در راه خدا است. در مسیر شناخت این مکتب باید به توطئههای دشمن پرداخت. آمریکا در مواجهه با انقلاب اسلامی، ملتهای مسلمان و جبهه مقاومت بعد از سال ۱۹۹۴ برای نجات از مشکلات خود در منطقه، به این نتیجه رسید که باید مقاومت ملتها و به طور خاص مقاومت جمهوری اسلامی را از سر راه خود بردارد.
زارعی افزود: از همین جهت بود که آمریکا طراحی پیچیدهای را آغاز کرد و حدود ۴۰۰ نفر شروع به تدوین این برنامه کردند که «پل ولفوویتس» آن گروه را رهبری میکرد و در نتیجه نیز دولت نئوکان به ریاست جورج بوش بر سر کار آمد. ادبیات این برنامه خاورمیانه جدید و بزرگ بود.
وی بیان کرد: این برنامه معتقد بود که برنامه ۱۰۰ سال قبل فرانسه و انگلیس برای منطقه با حضور جمهوری اسلامی دیگر برقرار نیست و باید طرح جدیدی برای استیلای منطقه برای آینده فراهم کنیم. در همین میان حادثه مشکوک ۱۱ سپتامبر رخ داد و همین بهانهای شد تا آمریکا سیاست خشن خود را در غرب آسیا پیاده کند.
کارشناس مسائل غرب آسیا اضافه کرد: آمریکا اول افغانستان و بعد عراق را اشغال کرد و در همان زمان نام ایران و سوریه به عنوان کشورهایی مطرح شد تا باید در آنها تغییرات اساسی رخ میداد. جورج بوش این مسائل را با جنگ صلیبی پیوند زد تا احساسات مسیحیها را جلب کند.
زارعی تصریح کرد: بوش در یک سخنرانی گفت که ما با فتح عراق در مسیر انتقام گیری از شکستهای دوران جنگ صلیبی هستیم.
وی عنوان کرد: این مسئله توطئه بسیار بزرگی بود که نیروی زیادی نیز پشتش قرار گرفته بود. چیزی حدود ۳۰۰ هزار نیرو از سوی امریکا، حدود ۳۰ یا ۴۰ هزار نیرو از سوی انگلیس و نیروی بی شماری از اروپا به کار گرفته شد تا این توطئه شوم پیاده شود.
وی ادامه داد: خطر بزرگی جهان اسلام را تهدید میکرد. رهبر انقلاب با درک درست این تهدید و تبیین اینکه اگر با این تهدید مقابله نشود جهان اسلام دچار بحران میشود، برخی از فرماندهان را خواستند و عمق خطر را فرمودند. رهبری فرمودند که اگر با این خطر در عراق برخورد نشود، جمهوری اسلامی ایران نیز دچار این بحران میشود. همچنین دفاع از کیان اسلام وظیفه ما به عنوان کشوری اسلامی بود و باید برنامه منسجمی برای مقابله با توطئه آمریکا در عراق داشته باشیم و با این برنامه کل توطئه را خنثی کنیم.
کارشناس مسائل منطقه گفت: محوریت اجرای این برنامه بر دوش سردار سلیمانی به عنوان فرمانده نیروی قدس قرار گرفت. سردار سلیمانی با اعتقاد قلبی به تابعیت تام از رهبری، توسل به نیروهای مجاهد منطقه و مجاهدت برای اسلام به میدان آمد و ظرفیتهای کشور در حوزه بین الملل نیز به کار گرفته شد و با مرکزیت سردار سلیمانی و به رهبری مقام معظم رهبری، برنامه شکست توطئه دشمن در منطقه به پیش رفت.
زارعی افزود: دشمن برای پیش برد توطئه خاورمیانه جدید بودجه و ابزار بیشماری را به کار کرد. ترامپ بعدها اعتراف کرد که برای این طرح هفت تریلیون دلار کنار گذاشته بودند و تجهیزات زیادی به میدان آمده بود و این نشان میدهد که آمریکا در این راه چیزی را کم نگذاشت.
وی بیان کرد: این در حالی بود که سردار سلیمانی با بودجه و امکانات کم با این توطئه شوم که اول ایران را هدف قرار داده بود، در میدان بود. نیرویی که سردار سلیمانی به کار گرفت با استفاده از ظرفیت داخلی و بومی عراق سبب شکست آمریکا شد. سردار سلیمانی در عراق دو هدف داشت که عبارت از سیادت سیاسی نیروی مردمی در عراق و اخراج آمریکا از این کشور بود.
کارشناس مسائل غرب آسیا اضافه کرد: طرح سردار سلیمانی برای سوریه، لبنان، افغانستان، فلسطین و یمن نیز بر همین دو پایه بود و وی تلاش کرد این کشورها را اولاً از اشغالگری متجاوزان آزاد کند و در نهایت برنامه پیاده کردن سیادت سیاسی توسط مردم خود این کشورها را ایجاد کند.
زارعی تصریح کرد: جمع برنامههای سردار سلیمانی شکست نیروی متجاوز در همه هشت جنگی بود که از سال ۱۳۸۰ به مدت ۱۶ سال رخ داد و این نشان از نبوغ بالای نظامی این شهید بود.
وی درباره پنج خصوصیت سردار سلیمانی عنوان کرد: در شخصیت و عمل سردار سلیمانی اعتقاد راسخ به حکمت رهبری وجود داشت. کلید واژه سردار سلیمانی حکیم بودن رهبری بود. وی بارها میگفت که تمامی نظرات امام خامنه ای حکیمانه بوده و پیروزیهای ما به دلیل کاربرد نظرات ایشان بوده است.
وی با بیان خاطرهای از سردار سلیمانی ادامه داد: جلسهای با نخست وزیر کشوری که رقیب ایران بود داشتم و این نخست وزیر به من گفت که تو استاد تاکتیک هستی ولی استراتژی بلد نیستی. من در جواب گفتم که من به استراتژی نیاز ندارم چرا که استراتژیست بزرگی به نام رهبری در رأس کشور داریم.
کارشناس مسائل منطقه گفت: وی هم تاکتیک بلد بود و هم استراتژی میدانست. ولی او رهبری را برترین شخصیت راهبردی میدانست و نظرات معظم له را در عمل اجرا میکرد.
زارعی افزود: سردار سلیمانی امام و رهبری را با هیچ اصلی مقایسه نمیکرد و تعصب داشت. مرز دوستی وی با افراد و جریانات رهبری بود. او شبانه روز تلاش میکرد طیفهای مختلف را به رهبری نزدیک کند. فراجناحی بود ولی فرارهبری را نمیپذیرفت.
وی بیان کرد: عزم و اراده پولادین سردار سلیمانی دومین مورد از شخصیت ایشان بود. در قاموس وی نمیتوانیم و نمیشود وجود نداشت. سردار سلیمانی وقتی وارد میدان میشد برای فتح الفتوح اسلام بود و از همین رو با پرچم فتح از میدان جنگ خارج میشد.
کارشناس مسائل غرب آسیا اضافه کرد: مشورت و درایت دیگر شخصیت سردار سلیمانی بود. وی مشورت را رکن زندگی میدانست و به رغم آنکه فهم سیاسی بالایی داشت و نبوغ سیاسی داشت، طی جلساتی با کارشناسان مسائل را بررسی میکرد. وی همیشه در مسائل قلب و نکته اصلی را مییافت و بر روی آن تمرکز میکرد و برای فتح آن وارد میشد.
زارعی تصریح کرد: راز اصلی موفقیت سردار سلیمانی تربیت بزرگ مردانی است که در این راه تربیت شدند و این افراد راه وی را ادامه خواهند داد که از جمله این افراد میتوان به سردار قاآنی بزرگ اشاره کرد.
وی عنوان کرد: خصوصیت دیگر سردار سلیمانی دشمن شناسی و عمق بالای این شناخت آن بود. شناخت اهداف، تاکتیک و روشها، راه خنثی کردن اهداف دشمن و خصوصیات دشمن مهمترین خصایص سردار بود. وی با شناخت تاکتیک دشمن، بدل آن را میزد و تاکتیک دشمن را خنثی میکرد.
کارشناس مسائل منطقه ادامه داد: آمریکا در شرق سوریه تلاش کرد تا کریدوری ایجاد کند تا زمینه نجات رژیم صهیونیستی و تروریستها را فراهم کند و سردار سلیمانی با درک درست این مسئله به قلب این توطئه بزرگ حمله کرد و آن را خنثی کرد.
زارعی گفت: سردار سلیمانی در مبارزه با دشمن از ظرفیت خود کشورها استفاده میکرد.
وی افزود: معنویت و شهادت طلبی سردار سلیمانی به عنوان مهمترین رکن زندگی وی بود. وی توصیه به نماز شب و احترام به پدر و مادر را به یکی از جوانان فامیل کرده بود. نماز وی با اشک همراه بود و نماز شبش قطع نمیشد. هر بار خبر شهادت کسی را میشنید میگریست. وی اهل مطالعه بود و کتابهای مختلفی را مطالعه میکرد و برای خود خلاصه بر میداشت. آخرین کتابی که وی خلاصه برداری کرد «انسان کامل» شهید مطهری بود.
کارشناس مسائل غرب آسیا بیان کرد: مجاهدات در راه خدا را کلید رستگاری جامعه میدانست. وی جبهه را مکتب انسان سازی میدانست. شهادت گمشده سردار سلیمانی بود و جالب این است که وی برای خود عنوانی قائل نبود.
زارعی اضافه کرد: وی برای جای دفن خود محل اختصاصی نمیخواست. با یکی از بستگان فامیل به گلزار شهدای کرمان رفته بود و به وی گفته بود که مرا در اینجا دفن کنید. به سردار گفته بودند که اینجا جا نمیشوید، ولی سردار گفته بودند که جوری میایم که جا شوم.
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