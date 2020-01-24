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۵ بهمن ۱۳۹۸، ۱:۵۴

در پی افشای قطره چکانی آمار تلفات؛

بایدن: پنهانکاری ترامپ درباره تلفات عین الاسد تنفرانگیز است

بایدن: پنهانکاری ترامپ درباره تلفات عین الاسد تنفرانگیز است

نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا پنهان کاری دونالد ترامپ درباره تلفات نظامیان آمریکایی در پی حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد در غرب عراق را « تنفرانگیز» برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «جو بایدن» نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا پنهان کاری‌های دونالد ترامپ در مورد تلفات حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق را «چندش‌آور» توصیف کرد.

«جو بایدن» در یک همایش انتخاباتی گفت: در حالی که برخی نظامیان شجاع ما در عراق هدف حمله موشکی قرار گرفتند ترامپ این تلفات را نادیده گرفت و گفت که فقط سردرد دارند.

وی افزود: نادیده گرفتن این تلفات و ساده انگاشتن آن واقعاً تنفر برانگیز است.

یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا روز جمعه در اعترافاتی جدید تایید کرده که حداقل ۳۴ نظامی آمریکایی در جریان حمله ایران به پایگاه عین الاسد عراق آسیب دیده‌اند.

این خبر را «جاناتان هافمن»، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون اعلام کرده و گفته است که ۳۴ نظامی آمریکایی در جریان حمله موشکی اخیر ایران دچار آسیب مغزی شده‌اند.

هافمن این خبر را در جریان نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرده و افزوده است که ۸ نظامی آمریکایی که پس از حمله موشکی اخیر ایران از عراق به آلمان انتقال داده شده بودند، حال به آمریکا منتقل شده‌اند.

اعلام زخمی شدن حداقل ۳۴ نظامی آمریکایی در جریان حمله موشکی ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق در حالی عنوان شده که پیش‌تر «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا و دیگر مقامات این کشور تعداد نظامیان آسیب‌دیده در این حمله را ۱۱ نفر عنوان کرده بودند.

حمله موشکی سنگین ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق در واکنش به اقدام تروریستی آمریکا در فرودگاه بغداد صورت گرفت و به گفته برخی منابع امنیتی تعداد تلفات و کشته‌شدگان نظامیان آمریکایی بسیار قابل توجه بوده است.

با این حال مقامات آمریکایی تا کنون از اعلام آمار کشته‌شدگان نظامیان آمریکایی در جریان حمله موشکی ایران طفره رفته و در مواردی این آمار را رد کرده‌اند.

کد مطلب 4834130

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