عملکرد تیم ملی تنیس روی میز مقابل اسلوونی عالی بود فقط نبردیم

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی تنیس روی میز ایران و اسلوونی در چارچوب دور نخست رقابت های تیمی کسب سهمیه المپیک برگزار شد. در این دیدار که در پرتغال برگزار شد، ملی پوشان ایران با نتیجه ۳ بر یک برابر حریف خود که رنکینگ ۱۵ جهان را در اختیار دارد، شکست خورده و از دور رقابت ها کنار رفتند.

با این حال اما سرمربی تیم ملی تنیس روی میز از عملکرد تک تک بازیکنان خود ابراز رضایت دارد. وی می گوید که در رقابت با اسلوونی همه چیز برای ایران و ملی پوشانش خوب بود جز نتیجه که با برد همراه نشد.

طبق اصول تنیس روی میز باید بازنده می شدیم

لطف الله نسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بازی با اسلوونی مشکل بود، گفت: پیش بینی می کردیم که دیدار سختی در پیش داشته باشیم. بازیکنان اسلوونی روی کاغذ بهتر و با تجربه تر از بازیکنان ما بودند. طبق اصول و منطق تنیس روی میز ما باید بازنده رقابت با اسلوونی می شدیم اما واقعا شرایط برد را داشتیم و فقط به خاطر بی دقتی بازیکنان در برخی دقایق و امتیازهای تعیین کننده، نتیجه را واگذار کردیم.

می توانستیم برنده بازی باشیم

وی تصریح کرد: اسلوونی در رنکینگ جهانی ۱۰ پله بالاتر از ایران است با این حال عملکرد تیم ملی ایران به گونه ای بود که می توانستیم بردی خوب حتی با نتیجه ۳ بر صفر داشته باشیم. در برخی دقایق حساس اما امتیازات ساده ای را تحویل بازیکنان حریف دادیم و اینگونه آنها توانستند برنده بازی شوند.

همه با غیرت بازی کردند

لطف الله نسبی ادامه داد: در کل از عملکرد همه اعضای تیم راضی هستم. همه بازیکنان تلاش کردند و آنچه در توان داشتند را در طبق اخلاص گذاشتند. آنها با غیرت و همت وارد زمین شدند تا برنده باشند. در دوبل اول تا تساوی ۲ بر ۲ هم پیش رفتیم. در گیم آخر هم ۶ بر ۳ جلو بودیم اما خیلی راحت ۲ امتیاز را تقدیم کردیم و همین باعث شد حریف امتیاز این بازی دوبل را بگیرد.

فکر نمی کردم نوشاد برنده شود

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز به عملکرد هر یک از بازیکنان این تیم در رقابت با اسلوونی اشاره کرد و با یادآوری برد ۳ بر یک نوشاد عالمیان برابر « بویان توکیچ » گفت: در المپیک ریو و برخی میادین بین المللی دیگر، نوشاد مقابل توکیچ شکست خورده بود اما در این رقابت خیلی قرص و محکم بازی کرد. او واقعا دور از انتظار بود. من فکر نمی کردم که نوشاد بتواند برنده این بازی شود اما به قدری متمرکز کار کرد که توانست نتیجه را از آن خود کند.

عملکرد نیما تعیین کننده بود

لطف الله نسبی اشاره ای هم به عملکرد نیما عالمیان داشت و گفت: نیما هم بازنده دیدار انفرادی خود شد درحالیکه شاید اگر این دیدار را می بردیم شرایط کلی بازی فرق می کرد. در گیم سوم نیما ۹ بر ۶ جلو بود اما در ادامه به مرتکب شدن اشتباه نتیجه را واگذار کرد.

نگران طاهرخانی بودم

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز از عملکرد حمیدرضا طاهرخانی هم ابراز رضایت کرد و گفت: یکی از نگرانی های من پیش از مسابقات انتخابی المپیک در مورد طاهرخانی بود و اینکه تجربه ای از میادین بین المللی نداشت. طاهرخانی اصلا در رنکینگ جهانی حضور ندارد اما حریفش صاحب رده ۶۲ بود با این حال او عالی کار کرد و حتی می توانست برنده باشد اما بازهم بی دقتی مانع نتیجه گیری شد. اینگونه کار به گیم پنجم کشیده شد که آن هم شرایط خودش را داشت.

فقط نبردیم وگرنه همه چیز عالی بود

وی با تاکید دوباره برای عملکرد رضایت بخش تیم ملی تنیس روی میز مقابل اسلوونی گفت: همه بازیکنان متحد و همراه کار کردند. نفراتی مانند امیرحسین هدایی و امین احمدیان هم کاملا همراه بودند. شخصا از عملکرد تیم راضی هستم. ما فقط نبردیم وگرنه همه چیز عالی بود.

امید به کسب سهمیه در تایلند و قطر

لطف الله نسبی در پایان گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تیم ملی تنیس روی میز فرصت دیگری برای کسب سهمیه المپیک ندارد، گفت: این فرصت را داریم که باحضور در مسابقات آسیای میانه (تایلند) یا رقابت های بین المللی قطر در بخش انفرادی کسب سهمیه کنیم. البته سهمیه انفرادی المپیک بر اساس رنکینگ جهانی بازیکنان هم توزیع می شود که باید ببینیم موقعیت بازیکنان مان در آن چگونه خواهد شد.