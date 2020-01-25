خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - نیوشا فتحی‌زاده: نوزدهم دی‌ماه بود که معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور از پروژه خط دو قطار شهری کرج بازدید کرد. مهدی جمالی نژاد که در این بازدید از روند پیشرفت این پروژه ابراز خرسندی کرده در جمع خبرنگاران گفته بود؛ دولت پیگیر پروژه‌های حمل و نقل ریلی استان البرز از جمله پروژه مهم متروی کرج است و برای رفع موانع از هیچ تلاشی فروگذار نیست.

وی توسعه حمل و نقل عمومی را یکی از برنامه‌های مهم دولت عنوان کرد و گفته بود؛ دولت در بهره برداری از پروژه‌هایی چون مترو که تأثیر زیادی در کاهش آلودگی کلان‌شهرهای دارد، همکاری‌های لازم را خواهد داشت.

علی اصغر کمالی زاده، شهردار کرج نیز پس از این بازدید در صفحه اینستاگرام خود نوشت؛ «حضور معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور در کرج و بازدید از پروژه خط دو قطار شهری کرج دل‌گرم کننده و امید بخش بود.

به یقین اگر تعهدات دولت در خصوص این پروژه با سرعت بیشتری محقق شود، می‌تواند زمینه ساز تحولی شگرف در حوزه حمل و نقل شهری کلان‌شهر کرج باشد.

هدف از اجرای پروژه‌های حمل و نقل در استان البرز از جمله شهر کرج کمک به کاهش بخشی از آسیب‌های ناشی از هیولای بزرگ ترافیک در این کلان‌شهر است.»

اما برای بررسی آخرین وضعیت متروی کرج، پروژه‌ای که کلنگ آن سال ۱۳۸۵ زمین زده شد و تاکنون افتتاح نشده است، با علی اصغر صلواتی، رئیس سازمان قطار شهری و حومه شهرداری کرج گفتگویی ترتیب داده ایم که در ادامه می‌خوانید.

وی نیز به بازدید معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور از این پروژه اشاره کرد و گفت: معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور پس از این بازدید وعده داد که دولت با مدیریت شهری کرج همکاری لازم را داشته باشد تا فروش اوراق مشارکت ۴۰۰ میلیارد تومانی به منظور تزریق مالی به پروژه تا پایان امسال به نتیجه برسد.

وی با تاکید بر اینکه تا اسفند ماه سال جاری اوراق مشارکت ۴۰۰ میلیارد تومانی به فروش می‌رسد، گفت: کرج جزو اولین کلان‌شهرهای است که سهمیه اوراق مشارکتش برای تزریق مالی به پروژه مترو تا پایان سال به فروش می‌رسد.

رئیس سازمان قطار شهری و حومه شهرداری کرج در بخش دیگری پیشرفت فیزیکی خط دو متروی کرج را ۳۹.۲ اعلام کرد و گفت: در صورت تحقق ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دیگر می‌توانیم فاز نخست خط دو یعنی (ایستگاه ۴۵ متری تا چهارراه طالقانی) را افتتاح کنیم و شاهد حرکت قطار در کلان‌شهر کرج باشیم.

صلواتی اضافه کرد: اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم، فاز اول خط دو متروی کرج شهریورماه سال ۹۹ راه اندازی می‌شود اما اگر به شکل واقع‌بینانه به این قضیه نگاه کنیم این فاز از پروژه در دهه فجر سال آینده به مرحله افتتاح خواهد رسید.

وی تاکید کرد: زمانی می‌توانیم بگوییم به پیشرفت ۱۰۰ درصدی در خط دو متروی کرج رسیده ایم که شاهد حرکت قطار در طول این خط یعنی از حصارک به سمت پایانه شهید سلطانی باشیم.

رئیس سازمان قطار شهری و حومه شهرداری کرج در خصوص عمده اقداماتی که در ایستگاه‌های فاز اول خط دو انجام شده، گفت: میزان پیشرفت کار در دو ایستگاه ابتدایی و انتهایی این فاز از پروژه یعنی ۴۵ متری گلشهر و چهارراه طالقانی به ترتیب بیش از ۸۵ و ۸۰ درصد است.

صلواتی همچنین گفت: با توجه به عملکرد شهرداری کرج برای تسریع در عملیات اجرایی پروژه مترو، دولت وعده داده پس از عملیاتی شدن فروش اوراق مشارکت ۴۰۰ میلیارد تومانی، در صورت نیاز به تزریق منابع مالی بیشتر همکاری‌های لازم را با ما داشته باشد.