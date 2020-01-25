رفع مشکل قطع راه ارتباطی چند روستا با ورود دستگاه قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، در نتیجه بازدید علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و مجتبی قهرمانی دادستان مرکز استان از منطقه بنگلایان و مشاهده قطع راه‌های ارتباطی بین روستاهای بنگلایان، سلرد، دوکوه و چند روستای دیگر به علت طغیان رودخانه و عدم وجود پل ارتباطی بین این روستاها دستورات لازم به منظور حل مشکلات مردم این منطقه صادر شد.

بر اساس این گزارش، مسئولین قضائی استان هرمزگان در راستای دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و همچنین به منظور اقدام در جهت مراقبت و صیانت قانونمند از حقوق عمومی جهت پیشگیری از مخاطرات برای شهروندان، موضوع قطع محور مواصلاتی این روستاها بر اثر طغیان رودخانه و همچنین ریزش کوه را مورد بررسی قرار داده و از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان هرمزگان و دیگر دستگاه‌های متولی خواستند، به سرعت با استقرار ماشین آلات و تجهیزات لازم در محل، ضمن احداث سریع پل در این منطقه، اقدامات لازم را انجام دهند.

در نتیجه ورود به موقع دستگاه قضائی، با استقرار ماشین آلات سنگین راهداری اقدامات لازم به منظور جمع آوری سنگ‌های ناشی از ریزش کوه و تسطیح و ایمن سازی جاده جهت پیشگیری از حوادث احتمالی انجام شد.