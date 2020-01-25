علیرضا کریمی: فقط مدال المپیک را در ویترین افتخاراتم کم دارم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کریمی آزادکار تیم ملی کشتی کشورمان پس از مصدومیت جدی در رقابت‌های جام باشگاه های جهان در بجنورد مجبور شد مدتی را دور از میادین سپری کرده و درمان ویژه ای را روی زانوی مصدومش آغاز کند. او که یکی از امیدهای اصلی حضدر در بازیهای المپیک و کسب مدال در این میدان بزرگ بین المللی است فعلا زیر نظر کادر فنی و پزشکان معالج در حال انجام اقدامات درمانی است که خوشبختانه روند مطلوبی را پشت سر می گذارد.

علیرضا کریمی در حاشیه تمرینات ویژه خود در اردوی تیم ملی کشتی آزاد گفت: دومین اردویی که برای آزادکاران در حال پیگیری است و من هم در کنار دیگر اردونشینان برای هماهنگی بیشتر در تمرینات حضور دارم. من یک آسیب دیدگی قدیمی داشتم که در رقابت های جام باشگاه های جهان تشدید و باعث شد تمرینات سنگین و جدی من تحت تاثیر قرار گیرد.

وی افزود: خوشبختانه با کمک مربیان کادر فنی و دکتر بهرامی نژاد با حضور در اردو در حال انجام تمرینات و اقدامات درمانی ویژه هستم. طبق نظر پزشکان و با توجه به روند مطلوب درمانی امیدوارم تا دو اردوی دیگر به شرایط مناسب تری برسم و تمریناتم را با جدیت بیشتری پیگیری کنم.

دارنده دو مدال برنز رقابتهای جهانی ادامه داد: کشتی ورزش اول ماست و مردم نگاه ویژه ای به آن دارند. طبیعی است سالها افتخار افرینی از سوی کشتی گیران توقع مردم را بالا برده و حالا هم آنها انتظار دارند تا مثل همیشه کشتی جور مدال نگرفتن برخی رشته های دیگر در المپیک را بکشد.

کریمی در پایان خاطر نشان کرد: من هم با تمام توان تلاش می کنم تا سال آینده به ترکیب تیم ملی اعزامی به المپیک برسم و در این آوردگاه بزرگ مدال آوری کنم. در ویترین افتخاراتم مدال‌های مختلف جهانی و آسیایی وجود دارد اما هنوز مدال المپیک را کم دارم که امیدوارم این مدال ارزشمند را هم کسب کنم.