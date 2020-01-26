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۶ بهمن ۱۳۹۸، ۷:۴۲

سرپرست اداره میراث فرهنگی نطنز:

۱۴ اثر تاریخی و طبیعی نطنز ثبت ملی می‌شود

۱۴ اثر تاریخی و طبیعی نطنز ثبت ملی می‌شود

نطنز - سرپرست اداره میراث فرهنگی نطنز گفت: ۱۴ اثر تاریخی و طبیعی شهرستان نطنز ثبت ملی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر حسین یزدان مهر شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعداد ۱۴ پرونده ثبتی برای آثار تاریخی و طبیعی شهرستان نطنز با پیگیری‌های اداره میراث فرهنگی شهرستان تدوین شده و در جلسه شورای ثبت استان مورد تأیید کارشناسان اداره کل قرار گرفته است که در اسفندماه سال جاری ثبت ملی می‌شود.

وی تصریح کرد: برای اولین بار ۶ پرونده از اشیای منقول ارزشمند موزه باستانی شناسی نطنز که از کاوش‌های محوطه باستانی اریسمان کشف شده و قدمت آنها مربوط به دوره کالکولیتیک (هزاره سوم تا پنجم قبل از میلاد) است تدوین شد و در جلسه شورای ثبت میراث فرهنگی استان اصفهان توسط کارشناسان مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نطنز افزود: تعداد ۸ پرونده آثار طبیعی شهرستان که مربوط به درختان چنار کهنسال است نیز پس از تهیه در جلسه شورای ثبت استان مورد موافقت قرار گرفت و در ماه آینده به هر یکی از این درختان یک شماره ثبت ملی اختصاص می‌یابد.

وی در پایان تاکید کرد: ثبت آثار ارزشمند (ابنیه، طبیعی و معنوی) هر منطقه در فهرست آثار ملی کشور بیانگر نقطه عطف تاریخ، فرهنگ و تمدن آنجا محسوب می‌شود و مردم می‌توانند در راستای معرفی این آثار به اداره میراث فرهنگی مراجعه نمایند تا در ثبت و حفظ میراث گذشتگان سهیم باشند.

کد مطلب 4834976

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