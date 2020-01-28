جعفر سرقینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضع عوارض صادرات سنگ آهن از ۸ به ۲۵ درصد از ابتدای مهرماه سال جاری گفت: وضع عوارض صادراتی بر روی سنگ‌آهن به منظور جلوگیری از هدررفت منابع معدنی کشور و نیز توقف صادرات مواد خام معدنی صورت گرفت که بر این اساس، برآوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از آن دارد که این سیاست به خوبی جواب داده و حجم بالای صادرات سنگ آهن که ماده خام معدنی تلقی می‌شود، اکنون روانه تولید حلقه‌های بعدی زنجیره فولاد شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تجربه سایر کشورهای دنیا نیز به خوبی نشان داده که هیچ کشوری مواد خام معدنی خود را صادر نمی‌کند؛ بلکه همه تلاش در میان کشورهای صادرکننده مواد معدنی آن است که مواد خام خود را تبدیل به کالای با ارزش افزوده بالا و ارزآور برای کشور کنند و در این رابطه، تنها اجازه صادرات به آن دسته از محصولات معدنی را می‌دهند که قابلیت ارزآوری بیشتر و ایجاد ارزش افزوده بالاتر برای اقتصاد ملی آن کشور داشته باشد.

وی تصریح کرد: بر اساس اطلاعات ثبت شده، طی سنوات قبل از سال ۹۷، عوارض صادراتی سنگ‌آهن معادل ۵ درصد بوده که در سال ۹۸ به ۸ درصد افزایش یافته است، اما این عدد باز هم ناکافی بوده و به همین دلیل، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفته تا عوارض صادراتی را نیز به ۲۵ درصد افزایش دهد؛ البته برآوردها حکایت از آن دارد که با همین عوارض ۲۵ درصدی هم، صادرات سنگ آهن به بازارهای جهانی جذابیت دارد.

به گفته سرقینی، برآورده حکایت از آن دارد که حتی اگر با همین عوارض ۲۵ درصدی، اندکی بازار سنگ آهن دنیا به حالت صعودی پیش رود، باز هم صادرات صرفه اقتصادی خواهد داشت که این باز هم نگران کننده است.

وی اظهار داشت: به هر حال مجموعه سیاست‌های وزارت صنعت در مورد وضع عوارض ۲۵ درصدی بر صادرات سنگ‌آهن منجر به تولید و صادرات محصولات فولادی شده که به طور قطع ارزش افزوده بالاتری را برای کشور به دنبال دارد.