انیمیشن «حلقه گمشده» در قزوین نقد و بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا روغنگیر قزوینی شنبه شب در کارگاه اکران، نقد و بررسی انیمیشن «حلقه گمشده» که در حوزه هنری قزوین برگزار شد به اهمیت فیلمنامه گیرا و شروع یک فیلم در جذب مخاطب پرداخت وگفت: سرآغاز خوب یعنی نویسنده یا کارگردان توانسته مخاطب را به ادامه تماشای فیلم مجاب کند.
وی افزود: «سفر» نقش مهمی در شناخت قهرمان دارد، سفر یک الگوی اسطورهای است که باعث شناخت قهرمان از خودش و مخاطب از او میشود، سلسله آزمونهایی را پشت سر میگذارد و کم کم شناخت لازم شکل میگیرد. در سفر قهرمان از وابستگیهای کم اهمیت خودش رها میشود، دنیای واقعی با دنیای ناشناخته پیوند میخورد.
روغنگیر یادآور شد: در این فیلم لرد پیگو دانسبی به عنوان رئیس انجمن درست شخصیت پردازی نشده در حالی که با یک زمینه چینی میشد رفتارهای او را معنادار کرد. او از نفی پیشرفتهای علمی و اجتماعی یا بحث بیگانه ستیزی، تفاوت فرهنگی و اجتماعی … صحبت میکند که متأسفانه در سطح مانده است.
وی اظهار کرد: اگر نویسنده منسجمتر و هدفمندتر عمل میکرد، چالشهایی که سر راه لینک قرار میگرفت عمیقتر و تاثیرگذارتر بود.
روغنگیر خاطرنشان کرد: این فیلم از لحاظ کارگردانی خوب عمل کرده است. به نظر میآید پشت کار استوری بورد بسیار قوی ای وجود داشته است. با تمام این حرفها، فیلم حلقه گمشده اثری با ارزشی است که باید برای دیدنش وقت گذاشت.
انیمیشن «حلقه گمشده» با شروعی بسیار جذاب و معرفی دانشمندی «سِرلیونل» آغاز میشود که کارش تحقیق درباره موجودات افسانه است.
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