رونمایی از نشان پرداخت و حذف پایانه های فروشگاهی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مهدی شهیدی قائم مقام مدیر عامل شرکت آسان پرداخت پرشین در نشست خبری که باحضور اهالی رسانه روز چهارشنبه دوم بهمن در محل سالن حافظ ادارات مرکزی بانک ملی ایران برگزار شد، در خصوص روش عملکرد اپلیکیشن نشان پرداخت گفت: نشان پرداخت به حذف کاغذ بازی از فعالیت‌های روزمره ما منجر خواهد شد و نشان پرداخت نخستین بانک دیجیتال ایران خواهد شد.



مسعود خاتونی معاون فناوری اطلاعات بانک ملی اعلام کرد: در حوزه پرداخت بیشترین فعالیت‌های مشتریان در پایانه‌های فروشگاهی انجام می‌شود و هزینه‌های بسیاری صرف این حوزه می‌شود، قصد داریم با ورود به این عرصه به سمت دیجیتال شدن حرکت کنیم و هدف ما حذف پایانه‌های فروشگاهی است، بانک ملی هدفی را نشان گرفته که به سمت پرداخت است بر همین اساس نیز عنوان نشان پرداخت را برای این اپلیکیشن انتخاب کرده ایم، وی هدف اول بانک ملی از رونمایی نشان پرداخت را حذف پایانه‌های فروشگاهی و هدف دوم را حضور در فضای دیجیتالی اعلام کرد.

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