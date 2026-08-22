تقدیر از خبرنگاران کرج با طعم خلاقیت

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین آئین تجلیل از «راویان شهر کرج» در فضایی متفاوت و صمیمی برگزار شد؛ آئینی که در آن اصحاب رسانه نه صرفاً به عنوان میهمان، بلکه به عنوان روایتگران تحولات شهری در کانون توجه قرار گرفتند و مدیریت شهری تلاش کرد با تلفیق تکریم، همدلی و خلاقیت، شبی متفاوت را برای خبرنگاران و عکاسان خبری رقم بزند.

یکی از بخش‌های متفاوت این مراسم، ثبت حضور خبرنگاران و عکاسان خبری با قلم اصحاب رسانه و امکان به یادگار گذاشتن اثر انگشت آنان بر یادبود ویژه مراسم بود؛ ابتکاری که به این گردهمایی رنگ و بوی ماندگارتری بخشید.

این یادبود تنها یک نماد از حضور رسانه‌ها نبود، بلکه به نوعی امضای راویانی بود که بخش مهمی از تحولات، رویدادها، برنامه‌ها و مطالبات شهر را از دریچه قلم، دوربین و روایت خود به افکار عمومی منتقل می‌کنند.

نخستین آئین تجلیل از راویان شهر کرج در حالی برگزار شد که فضای مراسم بیش از آنکه رنگ و بوی یک برنامه رسمی و تشریفاتی داشته باشد، حال‌وهوای یک دورهمی رسانه‌ای را پیدا کرده بود؛ دورهمی‌ای که در آن خبرنگاران، عکاسان و مدیران شهری فرصتی برای گفت‌وگو و دیدار نزدیک‌تر با یکدیگر پیدا کردند.

وقتی خبرنگاران قاب اصلی مراسم شدند

در پایان مراسم، بازار عکس‌های یادگاری داغ شد. خبرنگاران در کنار یکدیگر و همراه با مسئولان شهری مقابل دوربین‌ها ایستادند تا قاب‌هایی از این شب را برای خود و تاریخ رسانه‌ای شهر کرج به یادگار بگذارند.

لبخندها، گفت‌وگوهای کوتاه و عکس‌های دسته‌جمعی، فضای متفاوتی را در پایان مراسم رقم زد؛ گویی میزبانان و میهمانان جای خود را عوض کرده بودند و این بار، اصحاب رسانه در مرکز قاب قرار داشتند.

رسانه‌ها طی سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین همراهان مدیریت شهری در انعکاس برنامه‌ها، طرح‌ها، پروژه‌ها و افتتاحیه‌های شهری بوده‌اند و خبرنگاران و عکاسان خبری، روایتگر بخش قابل توجهی از اتفاقات مدیریت شهری برای شهروندان محسوب می‌شوند.

از همین منظر، برگزاری چنین مراسمی را می‌توان تلاشی برای برجسته‌تر کردن نقش رسانه‌ها در فرآیند اطلاع‌رسانی و روایت تحولات کرج دانست؛ روایتی که بدون حضور خبرنگاران، عکاسان و فعالان رسانه‌ای، بخشی از تصویر واقعی شهر را از افکار عمومی دور نگه می‌داشت.

گفت‌وگوی صمیمانه با اهالی رسانه

در حاشیه این مراسم، محمدجلال سبزی، مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری کرج، نیز در گفت‌وگوهای صمیمانه با اصحاب رسانه، از حضور خبرنگاران و عکاسان در این آئین قدردانی کرد.

وی بر اهمیت تقویت تعامل دوسویه میان مدیریت شهری و رسانه‌ها تأکید داشت و بر تداوم همکاری و هم‌افزایی با اصحاب رسانه و تشکل‌های صنفی رسانه‌ای تأکید و برای گسترش این ارتباطات اعلام آمادگی کرد.

رفتار سبزی در این مراسم نیز از نگاه خبرنگاران دور نماند؛ جایی که وی به رسم احترام، پیشکسوتان رسانه‌ای حاضر در مراسم را تا محل استقرارشان همراهی می‌کرد؛ حرکتی که فضای مراسم را از یک برنامه رسمی فاصله داد و بر وجه صمیمی و تکریمی آن افزود.

روایتی متفاوت از قدردانی

«راویان شهر» در نخستین تجربه خود تلاش کرد تصویری متفاوت از رابطه مدیریت شهری و رسانه ارائه دهد؛ تصویری که در آن تقدیر از خبرنگاران تنها به اهدای لوح و ثبت چند عکس رسمی محدود نشد، بلکه تلاش شد با ایجاد فضایی تعاملی، نقش اصحاب رسانه در روایت شهر نیز مورد توجه قرار گیرد.

در نهایت، آنچه از این مراسم در ذهن حاضران باقی ماند، تنها لوح‌های تقدیر یا قاب‌های عکس نبود؛ بلکه یادآوری این واقعیت بود که شهر علاوه بر پروژه‌ها، خیابان‌ها و ساختمان‌ها، به روایت نیاز دارد و خبرنگاران و عکاسان، بخشی از حافظه زنده شهر را شکل می‌دهند.

نخستین آئین تجلیل از «راویان شهر کرج» اگرچه با هدف تقدیر از اصحاب رسانه برگزار شد، اما در عمل فرصتی برای نزدیک‌تر شدن دو سوی میدان اطلاع‌رسانی شهری بود؛ فرصتی که می‌تواند در صورت تداوم، به تقویت گفت‌وگو، افزایش تعامل و شکل‌گیری روایت‌های دقیق‌تر و شفاف‌تر از تحولات شهر کرج منجر شود.