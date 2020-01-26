نباید در تأیید صلاحیت کاندیداهای مجلس مسامحه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی قبل از ظهر یکشنبه در دیدار رئیس سازمان بازرسی کل کشور که در دفتر این استاد سطوح عالی حوزه در قم برگزار شد، با اشاره به رد صلاحیت برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان قانون اساسی گفت: مجلس در رأس امور است و نباید در تأیید صلاحیت افراد مسامحه شود و نباید افرادی در این نهاد مهم حضور یابند که متهم به فساد هستند.

وی زیرکی و هوشمندی را از ویژگی‌های مدیران دستگاه قضا برشمرد و تأکید کرد: باید بدون ملاحظه و توصیه دیگران با افرادی که به بیت‌المال دست‌اندازی می‌کنند با قاطعیت برخورد کرد.

این مرجع تقلید در ادامه به موضوع زندانیان مهریه اشاره کرد و گفت: گرچه یکی از اقدامات رئیس قوه قضائیه آزادی زندانیان مهریه بوده اما این مسئله باید به صورت لایحه قانونی تصویب شود و در کل کشور به مرحله اجرا گذاشته شود.

وی تأکید کرد: باید در اسناد ازدواج به جای واژه عندالمطالبه واژه عند الاستطاعه گنجانده شود.

آیت الله سبحانی در پایان ضمن تقدیر از تلاش‌های رئیس قوه قضائیه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: این اقدامات موجب امیدواری مردم شده است؛ باید در مناصب قضائی افرادی انتصاب شوند که علاوه بر همه شرایط یک مدیر خوب، انقلابی و مؤمن هم باشند.