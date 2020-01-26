  1. بین الملل
  2. اروپا
۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۵:۰۷

ارتش آلمان آموزش نیروهای کرد عراقی را از سرگرفت

ارتش آلمان آموزش نیروهای کرد عراقی را از سرگرفت

آموزش نیروهای کرد عراقی به دست مستشاران آلمانی که از بعد از شهادت سردار سلیمانی متوقف شده بود، دومرتبه از سر گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، ارتش آلمان آموزش نیروهای اقلیم کردستان عراقی را که بعد از شهادت سردار قاسم سلیمانی در حمله ارتش تروریستی آمریکا به حال تعلیق درآمده بود، مجددا از سر گرفت.

ارتش آلمان در این باره اعلام کرد: با دستور فرماندهی عملیات ضد داعش مبنی بر لغو این تعلیق، آلمان همراه با شرکای خود این آموزش‌ها را از صبح یکشنبه در اربیل آغاز کرد.

گفتنی است حدود ۹۰ نظامی آلمانی در اربیل مستقر هستند.

این درحالی است که عملیات آموزشی آلمان در مرکز عراق همچنان به حال تعلیق است و روشن نیست که سرنوشت آن چه خواهد شد.

آلمان در هفته نخست ژانویه ۲۰۲۰، در اقدامی موقت ۳۵ نظامی خود را از پایگاه‌هایی در تاجی و بغداد خارج کرد که بیش‌تر آن‌ها به اردن منتقل شدند.

کد مطلب 4835731
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه