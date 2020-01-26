ارتش آلمان آموزش نیروهای کرد عراقی را از سرگرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، ارتش آلمان آموزش نیروهای اقلیم کردستان عراقی را که بعد از شهادت سردار قاسم سلیمانی در حمله ارتش تروریستی آمریکا به حال تعلیق درآمده بود، مجددا از سر گرفت.

ارتش آلمان در این باره اعلام کرد: با دستور فرماندهی عملیات ضد داعش مبنی بر لغو این تعلیق، آلمان همراه با شرکای خود این آموزش‌ها را از صبح یکشنبه در اربیل آغاز کرد.

گفتنی است حدود ۹۰ نظامی آلمانی در اربیل مستقر هستند.

این درحالی است که عملیات آموزشی آلمان در مرکز عراق همچنان به حال تعلیق است و روشن نیست که سرنوشت آن چه خواهد شد.

آلمان در هفته نخست ژانویه ۲۰۲۰، در اقدامی موقت ۳۵ نظامی خود را از پایگاه‌هایی در تاجی و بغداد خارج کرد که بیش‌تر آن‌ها به اردن منتقل شدند.