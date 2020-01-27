احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌ریزی در دست انجام برای راه‌اندازی «پژوهشکده هوش مصنوعی» در کشور به یاد شهدای سانحه هوایی پرواز ۷۵۲ اوکراین، گفت: مطابق با نظر رئیس جمهور و برنامه مدنظر وزارت ارتباطات، جلسه‌ای برای هماهنگی ایجاد مرکز هوش مصنوعی با حضور روسای ۳ دانشگاه امیرکبیر، تهران، شریف و مرکز تحقیقات مخابرات ایران با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد.

وی گفت: در این جلسه مقرر شد تا مرکز و یا پژوهشکده‌ای با محوریت مرکز تحقیقات مخابرات ایران (پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات) و با همکاری ۳ دانشگاه امیرکبیر، تهران و شریف در حوزه فناوری هوش مصنوعی ایجاد و در آن از ظرفیت نیروهای دانشگاهی، اساتید و دانشجوهای دکتری این رشته استفاده شود.

رئیس دانشگاه امیرکبیر افزود: بر این اساس قرار است یک مرکز و یا پژوهشکده تحقیقاتی هوش مصنوعی در پژوهشگاه ICT ایجاد و شعبه‌های آن در دانشگاه‌های مذکور تاسیس شود. در این راستا قرار است هزینه و بودجه جاری این مرکز نیز به صورت سالیانه تخصیص یابد.

وی با اشاره به اینکه ایجاد این مرکز پیش از این در دستور کار وزارت ارتباطات بوده است، گفت: با توجه به بروز سانحه هوایی اوکراین و از دست دادن شمار زیادی از نخبگان کشور در این پرواز، مقرر شد این مرکز هرچه سریع‌تر ایجاد و به یاد شهدای این سانحه، نامگذاری شود.

معتمدی با بیان اینکه هوش مصنوعی هم اکنون یکی از مهمترین ترندهای تکنولوژی دنیا است، ادامه داد: در این راستا، مراکز هوش مصنوعی در دانشگاه امیرکبیر نیز در بزرگداشت این نخبگان به یاد شهدای سانحه هوایی، نامگذاری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از یادبودها و بزرگداشتی که برای عزیزان از دست رفته برگزار می‌شود، ماندگار نیست، گفت: این تصمیم برای راه اندازی مرکز هوش مصنوعی به یاد «پرواز بی بازگشت»، اقدامی ماندگار خواهد بود که موضوعیت نیز خواهد داشت.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: قرار است به زودی معاونان پژوهشی دانشگاه‌های مذکور و مسئولان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه متخصصان هوش مصنوعی، در جلسه‌ای جزئیات راه اندازی این مرکز تحقیقاتی و شعب دانشگاهی آن را تدوین کرده و طراحی اولیه آن را ارائه دهند. پیش بینی شده است که جزئیات این طرح، چارچوب راه اندازی و مراحل تجهیز آن، در دهه فجر امسال، اعلام عمومی شود.

به گزارش مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفته گذشته از انجام یک پروژه علمی بزرگ به یاد جانباختگان نخبه هواپیمای اوکراینی با نظر مساعد رئیس جمهور، خبر داد.

در همین حال رئیس جمهور نیز به تازگی در جلسه هیئت دولت اعلام کرد که به یاد ۱۷۶ جان‌باخته حادثه اخیر هواپیمای اوکراینی، مرکز توسعه هوش مصنوعی در کشور افتتاح خواهد شد.