به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر جشنواره بینالمللی دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی با رویکرد هوش مصنوعی با حضور سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیسجمهور رونمایی شد.
حسینی در این مراسم با تجلیل از فعالان و متخصصان حوزه هوش مصنوعی گفت: این صنعت میتواند ظرفیت بالایی برای کشور در آینده مهیا کند که نباید از آن غفلت کرد، برای استفاده از هوش مصنوعی نیاز به یک استراتژی مدون داریم تا بتوانیم نیروهای متخصص و نخبه این حوزه را جذب کرده و در رقابت با کشورهای منطقه پیشرو باشیم.
معاون پارلمانی رئیسجمهور در ادامه گفت: در سالهای گذشته به دیپلماسی اقتصادی کمتوجهی شده است و صرفا با روشهای سنتی نمیتوان با کشورهای دیگر رقابت کرد.
حسینی افزود: دولت سیزدهم فعالیت مؤثری را در عرصه اقتصادی شروع کرده که همگان شاهد این اقدامات و انشاءالله نتایج ملموس آن خواهند بود. در ارتباط و تعامل با کشورها با تمام ظرفیت به دنبال ایجاد توازن هستیم، چرا که دنیا فقط غرب نیست.
وی با اشاره به واردات افسار گسیخته قبل از انقلاب خاطرنشان کرد: قبل از انقلاب بسیاری از محصولات کشاورزی وغذایی و نیازهای روزمره را وارد میکردیم، واردات منحصر به یک یا چند کالا نبود. در حوزههای دیگری نیز عقبمانده و منحط بودیم، مثلا برخی پزشکان عمومی هم از پاکستان و هند بودند، عمده صنعت کشور به صورت مونتاژ بوده و در راهاندازی و استفاده آن نیز باید طبق نظر متخصصان و مستشاران خارجی عمل میشد، امروز کشور به برکت انقلاب اسلامی توانسته در بسیاری از صنایع مانند پتروشیمی، ساخت پالایشگاه، داروسازی، فناوری نانو، هوافضا، سلولهای بنیادی به پیشرفتهای خیرهکننده نائل شود و در رشتههای متعدد در شمار ۱۰ کشور آوا جهان قرار گیرد.
معاون پارلمانی رئیسجمهور بیان کرد: امروز برخلاف گذشته، به دنبال جذب گردشگر سلامت برای درمان هستیم و در بسیاری از صنایع دیگر نیز از واردکننده به صادرکننده تغییر رویه داده ایم. البته جنگ تحمیلی موانع بسیاری برای توسعه کشور ایجاد کرد اما بعد از پایان جنگ و در دوران ولایت مقام معظم رهبری، حرکت علمی در کشور سرعت گرفت و شتاب رشد علمی کشور ۱۱برابر متوسط رشد علمی در جهان شد.
حسینی با بیان اینکه رهبر انقلاب همیشه آینده را مینگرند و از این بابت همیشه از توسعه دانش حمایت کردهاند، گفت: سال ۱۳۸۵ در دیدار استادان دانشگاه با رهبر معظم انقلاب، ایشان ضرورت تدوین نقشه جامع علمی کشور را مطرح کردند تا توجه به دانش در کشور بیش از گذشته شود. امروز همه دیدند که دشمنان ملت تحریمی نمانده بود که برای مردم ایران اعمال نکنند و در حوزه علم و فناوری هم شاهد آپارتاید علمی بودیم، اما پیشرفت کشور متوقف نشد و توانستیم در بسیاری از حوزهها گام های بلندی برداشتیم.
وی در ادامه اظهار کرد: در برخی صنایع مثل خودروسازی که شرایط مطلوبی نداریم، باید به سرعت جبران کنیم، اما در صنایع نظامی مانند ساخت رادارهای پیشرفته، پهپاد، موشک، نانو، سلولهای بنیادین به پیشرفتهای خیرهکنندهای رسیدهایم، رئیسجمهور در این باره بسیار حساس بوده و بر شنیدن نظرات نخبگان تأکید دارند، در سالهای اخیر برخی مسئولان چندان به نظرات کارشناسان و نخبگان اعتنا نمیکردند، اما در دولت سیزدهم اهتمام خاصی به شنیدن نظرات تخصصی نخبگان وجود دارد.
معاون پارلمانی رئیسجمهور افزود: هوش مصنوعی میتواند با دقیقسازی پردازش اطلاعات به مسئولان کشور کمک کند.
حسینی تأکید کرد: دولت از طرحهای دانشبنیان و فناورانه استقبال میکند و معاونت پارلمانی هم این موضوعات را در مجلس پیگیری میکند تا با حمایت دوجانبه مجلس و دولت، این نوع طرحها به نتیجه مطلوب برسد.
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