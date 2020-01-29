خون سردار سلیمانی تاریخ را ورق زد/ تحقق آرمان های دور از دسترس

«مهدی جمشیدی» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به واکنش‌ها و سخنانی که بعد از شهادت سردار سلیمانی مطرح شده بود، اظهار کرد: ترامپ بعد از ترورِ سردار سلیمانی گفته بود: «او برنامه‌هایی برای حمله شرورانه به دیپلمات‌ها و نظامیانِ آمریکا داشت، ولی ما او را به دام انداختیم و به زندگیِ او پایان دادیم! ما برای متوقف‌کردنِ یک جنگ، دست به این اقدام زدیم! حکومتِ وحشتِ او که تروریستِ شماره یکِ جهان بود، پایان یافت!»، همچنین وزارتِ دفاعِ آمریکا و «برایان هوک»، نماینده ویژه آمریکا در امورِ ایران، نیز همین عبارات را تکرار و تأیید کردند.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: اما آیا روندِ تحولات، همان‌طور پیش رفتند که دولتِ آمریکا در پیِ آن بود، یا واقعیت در سمت‌وسویی قرار گرفت که با اغراضِ آنها، شکافِ جدی داشت؟! زمانِ زیادی طول نکشید که هم جریانِ شتابانِ واقعیت، و هم تحلیل‌ها و برداشت‌های صاحب‌نظران، نشان دادند که دولتِ آمریکا، خطای راهبردی و بسیار بزرگی را مرتکب شده که هزینه‌های فراوان و بی‌سابقه‌ای را بر آن تحمیل خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در مرحله نخست، موجی از تحلیل‌ها و تفسیرهای انتقادی در درونِ آمریکا شکل گرفت که همگی از یک اشتباهِ پُرهزینه حکایت می‌کردند، گفت: «سوزان رایس»، مشاورِ امنیتِ ملی دولتِ پیشینِ ایالاتِ متحده، گفت: «در تمامِ احتمالات، خطراتِ ترورِ سردار سلیمانی، از منافعِ آن بیشتر است!»

جمشیدی افزود: در واقع، ترامپ در وضعِ پیچیده‌ای در درونِ آمریکا قرار داشت که او را بسیار پریشان و مشوش کرده بود. «پل پیلار»، رئیسِ سابقِ بخشِ تحلیلِ عملیاتِ سازمانِ اطلاعاتِ مرکزیِ آمریکا (سیا) و از اساتیدِ دانشگاهِ جرج تاونِ آمریکا، معتقد است: «موقعیتِ سیاسیِ ترامپ در داخلِ آمریکا، نشان‌دهنده اقداماتِ او در حوزه سیاستِ خارجی و امنیتی است!» ترامپ تصور می‌کرد که این ترور، راهی به رهایی است، درحالی‌که نتیجه معکوس داد و وضعِ سیاسیِ و را با دشواری‌های بیشتری روبرو کرد.

وی گفت: همچنین «جیمز کلاپر»، مدیرِ سابقِ اطلاعاتِ ملی آمریکا، اظهار کرده بود: «پس از این ترور، آمریکایی‌ها در منطقه در خطر هستند، و این ترور، اوضاعِ منطقه را به‌شدت، مختل خواهد کرد!» این پیش‌بینی، در مسیرِ شدن است و امروز، گوشه‌هایی از آن را به چشمِ خویش می‌بینیم؛ گویا تمامِ معادلات و محاسبات، درهم‌ریخته و همه‌چیز، از تو در حالِ شکل‌یابی است! جو بایدن، نامزدِ انتخاباتِ ریاست‌جمهوریِ سالِ ۲۰۲۰ آمریکا، با زبانِ شفاف‌تری می‌گوید: «ما به رهبری نیاز داریم که آماده باشد تا تکه‌های شکسته‌شده سیاستِ خارجیِ آمریکا در دورانِ ترامپ را، کنارِ هم قرار داده و چهره مخدوش‌شده آمریکا در جهان را ترمیم کند! ترامپ، دینامیتی به درونِ انبارِ باروت انداخت!

این پژوهشگر تصریح کرد: بیانیه دولتِ آمریکا می‌گوید که هدف از این حمله، جلوگیری از حمله‌های آتیِ ایران است؛ امّا این اقدام، تأثیری معکوس خواهد داشت!» پس یک انفجارِ بزرگ در راه است و آنچه‌که تاکنون دیدیم، با همه عظمتی که داشته، تازه آغازِ راهی است که به افولِ آمریکا منتهی خواهد شد. جنب و جوشی که امروز در منطقه غرب‌آسیا پدید آمده، در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته است؛ خصوصیاتِ آن، عجیب است و گمان نمی‌رود رو به خاموشی رود و وضع، به گذشته بازگردد. نظامیانِ آمریکا، به‌طورِ کلی و بیش از همیشه، عرصه را بر خود تنگ دیده‌اند و به‌خوبی می‌دانند دیگر جایی در منطقه ندارند و بهتر است آبرومندانه و داوطلبانه، از منطقه خارج شوند تا بیش از این، متحملِ هزینه‌های جبران‌نشدنی نشوند.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: «نوام چامسکی»، متفکر برجسته آمریکایی، سخنِ دلنشینی داشت که نهایتِ این ترور را آشکار می‌سازد: «بدترینِ پویشِ تروریستی در جهان، در واشنگتن سازماندهی شده است و آن پویشِ ترور و کشتارِ جهانی است! تاکنون، هرگز چنین پویشِ تروریستی در این مقیاس وجود نداشته است! آمریکا، بزرگ‌ترین تروریستِ جهان است!» این یعنی اعتبارِ دولتِ آمریکا، متلاشی شده و قصرِ حیثیت و مشروعیتِ سیاسیِ آن، فروریخته است!

وی ادامه داد: آمریکا دیگر حتی در درونِ مرزهای خود هم، هیبت و اقتداری ندارد و کسی حاضر نیست ذاتِ تروریستیِ این دولت، چشم ببندد. آمریکا در پیِ این ترور، آنچنان ضربه سخت و هولناکی خورد که دیگر توانِ جبرانِ آن را ندارد؛ این ضربه، هم لیبرال- دموکراسی را به چالش کشید و هم عظمت و هیبتِ ظاهریِ آمریکا را دچارِ ریزشِ شدید کرد. دیگر امکانِ بازگشت به گذشته وجود ندارد؛ خونِ سردار سلیمانی، تاریخ را ورق زد و مبدأ رویدادهای عجیبی شد و خواهد شد که هرگز گمان نمی‌رفت. ما در حالِ ازجاکندگی قرار گرفته‌ایم؛ یک مای جدید، در حالِ تولد است و واقعیت‌ها با سرعتی جهش‌وار، به‌سوی آرمان‌هایی که دور از دسترس به‌نظر می‌رسیدند، در حرکت هستند!