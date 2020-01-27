به کی فحش بدهیم؟!

خبرگزاری مهر؛ گروه مجله: دست نگاه داشتیم بلکه خبر تکذیب شود اما بیش از ۴۸ ساعت گذشته و حالا که ترامپ به صراحت پاسخ داده مطمئن شدم وزیر امور خارجه کشورم پالس مذاکره با امریکا داده است!

محمدجواد ظریف جمعه ۴ بهمن در گفتگو با نشریه آلمانی اشپیگل در پاسخ به این سوال که «آیا احتمال مذاکره با آمریکا پس از ترور سردار سلیمانی کمرنگ شده است»؟ گفته است: «نه، من هرگز این احتمال را رد نمی‌کنم که مردم رویکرد خود را تغییر دهند و واقعیت را بشناسند. برای ما مهم نیست که چه کسی در کاخ سفید نشسته است. مهم است که آنها چگونه رفتار می‌کنند. دولت ترامپ می‌تواند گذشته خود را اصلاح کند، تحریم‌ها را برداشته و به میز مذاکره برگردد. ما هنوز در پای میز مذاکره هستیم و این آنها بودند که میز مذاکره را ترک کردند»!

حتی اگر ۱۰۰ بار دیگر هم برگردید و از اول اظهارات بیان شده ظریف را بخوانید بازهم به همین سوال می‌رسید که، چرا ظریف، پس از پاره کردن برجام توسط امریکا، اعمال تحریم‌های ظالمانه، ترور شهید حاج قاسم سلیمانی و توهین به سردار دل‌ها، تهدید ایران به حمله به مراکز فرهنگی و نهایتاً بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مذاکره با امریکا که فرمودند: «این کسانی که پشت میز مذاکره ظاهر می‌شوند، آن جنتلمن‌های پشت میز مذاکره، همان تروریست‌های فرودگاه بغداد هستند، اینها همانها هستند؛ تفاوتی نمی‌کنند؛ لباس عوض می‌کنند؛ این دست چدنی است که پوشش مخملی و دستکش مخملی را بیرون می‌آورد و خودش را نشان می‌دهد، وَالّا باطن، همان باطن است؛ هیچ تفاوتی ندارد. اینها نمی‌توانند کسانی باشند که انسان به اینها اطمینان پیدا کند.»، بازهم پیشنهاد مذاکره داده است؟

در واقع این سوالی است که طی ۴۸ ساعت گذشته اذهان و افکار بسیاری از مردم را درگیر کرده است! سوالی که نهایتاً با پاسخ تحقیرآمیز رئیس جمهور رژیم امریکا مواجه شد؛ ترامپ پیشنهاد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را اینگونه پاسخ داد: «وزیر امور خارجه ایران می‌گوید ایران خواستار مذاکره با ایالات متحده است اما می‌خواهد که تحریم‌ها برداشته شود. نه، مرسی!»

به واقع قصد تحلیل و بررسی چرایی اظهارات اخیر ظریف را نداریم، در این باره کاربران فضای مجازی پاسخ‌های روشن و تحلیل‌های واضحی را برای این چرا ارائه داده‌اند که در ادامه برخی از مهمترین آنها را که دور از واقعیت هم نیست می‌خوانید.

عزت و حقارت؛ علیرضا گرایی نوشت: «همانطور که؛ یک قاسم سلیمانی برای عزت یک ملت کافی است، یک محمدجواد ظریف هم برای حقارت یک ملت کافی است!»

ظریف بی‌غیرت نیست! صدرا هم نوشت: «من مطمئنم که ظریف خبر شهادت سردار رو نشنیده، من مطمئنم که ظریف اون صحبتهای ترامپ رو که گفت: "او را گیر آوردیم و کارش را تمام کردیم" نشنیده؛ من مطمئنم که ظریف اینقدر بی‌غیرت نیست.»

به کی فحش بدیم؟ فاطمه یار احمدی نیز نوشت: «می دونی درد کجاست؟ اونجایی که ظریف نذاشت کفن شهید مون خشک بشه دم از مذاکرات با قاتلش میزنه، ولی دردآور اینه که همون قاتل ظریف رو تحقیر می کنه با "نه، مرسی" و تو باید هم به ظریف فحش بدی که چرا دم از مذاکره می زنی، هم به ترامپ فحش بدی که چرا وزیر ما رو تحقیر کرده؛ خدایا بسه…»

گرا برای ترور بیشتر؛ سید یاسر جبرائیلی تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی هم نوشت: «پس از ترور سردار سلیمانی به دستور شخص ترامپ، این سخن آقای ظریف که "مذاکره با آمریکا غیر محتمل نیست؛ به شرط آنکه آمریکا با تغییر رویه، تحریم‌ها را بردارد"، هم گرای تحریم بیشتر است، هم ترور بیشتر؛ با هر نیتی که گفته شده باشد.»

دیپلمات رزمنده بدون مرز نیست؛ محمد امین بهرامی نیز نوشت: «جنتلمن‌های پشت میز مذاکره همان تروریست‌های فرودگاه بغداد هستند؛ اما متأسفانه دیپلمات‌های ما ابداً مجاهدین و رزمندگان بدون مرز عراق و سوریه نیستند و نسبتی هم با آنها ندارند همین پدر مملکت را درآورده است!»

آقای ظریف! حیا نداری؟ سید امیرحسین قاضی زاده، نماینده مجلس نوشت: «آقای ظریف وزیر خارجه کدام کشوری؟ کدام ملتی؟ کدام حکومتی؟ این ملت خواستار انتقام از قاتلان حاج قاسمند. مجلس طرح سه فوریتی آورده و آمران و قاتلان حاج قاسم را تروریست و مستوجب پیگرد قضائی معرفی کرده. امام المسلمین هم که هرگونه گفتگو با تروریست‌های آمریکایی را ممنوع کرده. حیا نداری؟!»

آرزوی نشستن روی صندلی خالی مذاکره؛ عبدالعظیم قربانی هم با انتشار این تصویر نوشت: «با اظهارات ظریف در مورد امکان مذاکره با آمریکا، مشخص شد که دولت روحانی برای نشستن روی این صندلی خالی و مذاکره با کدخدا آرزوها داره. اگه خون شهید سلیمانی برای شما سازش‌کاران ارزشی نداره، حداقل برای شخصیت خودتون هم که شده، کمی غیرت و شرف داشته باشید!!»

ظریف؟!؟! امیر هم نوشت: «دیدار بشار اسد با رهبری، حاشیه (استعفای اینستاگرامی ظریف)؛ برگزاری راهپیمایی میلیونی و ضد آمریکایی عراق، حاشیه (ارسال پیام مذاکره و ضعف به آمریکا)؛ ظریف؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!»

معامله با قاتل خون قهرمان ملی؛ حامد یاری نوشت: «در تاریخ خواهند نوشت که ظریف با قاتل خون قهرمان ملی کشورش هم پای معامله می‌رود و بی‌لیاقت‌ترین نماینده‌های مجلس در حال نظاره…»

متأسفم؛ راضیه فراهانی نیز نوشت: «یه سیاستمدار چقدر باید ضعیف باشه که برای مذاکره التماس دشمن کنه و با "نه مرسی! " ترامپ دلقک مواجه بشه. آقای ظریف سال ۹۵ چی فکر می‌کردم درموردتون اما الان به جایی رسیدی که این مردک باید این‌طوری ملت ایرانو به سخره بگیره… متاسفم.»

استیضاح ظریف؛ سجاد حسینی هم نوشت: «آقای ظریف ای کاش قدری معرفت و مردانگی داشتید، یادتان رفته بعد از بچه‌بازی‌ای که کردید و استعفا دادید شهید عزیزمان حاج قاسم سلیمانی تمام قد کنارتان ایستاد؟ اگر حاج قاسم چنین نمی‌کرد الآن شما سرکار نبودید و او هم زنده بود و ما نیز این وقاحت شما را نمی‌دیدیم.»

فقط به دنبال مذاکره‌اند؛ سیاوش آقاجانی هم نوشت: «از کسانی مثل ظریف و روحانی که به اعتراف خودشان فقط مذاکره بلدند چه توقعی جز اینکه در هر شرایط بجا و نابجا، بی‌ربط و با ربط و قهرمانانه و ذلیلانه فقط و فقط به دنبال مذاکره باشند؟!»

از دیگر سو افرادی هم بودند که فارسی توئیت کردن ترامپ علیه ظریف را برای ایجاد جنگ روانی عنوان کرده‌اند به عنوان نمونه شخصی با نام غلامزاده در توئیتی نوشته: در دوره پساحقیقت کارکرد فیک نیوز و اطلاعات غلط این است که در جامعه هدف دوقطبی و شکاف ایجاد کند؛ حالا خبر فاکس نیوز و توئیت ترامپ از مصاحبه ظریف را از این زاویه ببینید. بعد نگاهی به تایملاین تون و دعاتون بندازید.

کاربر دیگری هم به نام احسان نوشته وقتی ریتوییت کردن پست ترامپ تمام شد، بازنمایی نظرات او و وزیر خارجه‌اش که به سرانجام رسید یه نگاهی هم به متن مصاحبه وزیر امور خارجه کشورتان بیاندازید. باشد که رستگار شوید.