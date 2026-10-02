سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس نقشه‌های پیش‌یابی، امروز جمعه با حاکمیت جریانات شمالی، وزش باد نسبتاً شدید در استان پیش‌بینی می‌شود و در نواحی مستعد احتمال وقوع گرد و خاک وجود دارد.

وی افزود: همزمان با تقویت ناپایداری‌های جوی، رشد ابر، رگبار و رعد و برق پراکنده در برخی نقاط استان به‌ویژه نواحی کوهستانی دور از انتظار نیست.

جعفری ادامه داد: از بعدازظهر شنبه با تقویت بیشتر جریانات شمالی، بر شدت و گستره بارش‌ها در گلستان افزوده خواهد شد و ناپایداری‌های جوی در مناطق بیشتری از استان خودنمایی می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: امروز همچنین احتمال رگبارهای پراکنده در نواحی کوهستانی وجود دارد و شهروندان و مسافران هنگام تردد در این مناطق باید شرایط جوی را مورد توجه قرار دهند.