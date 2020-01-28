ترافیک سنگین در آزادراه کرج-تهران/ اعلام محورهای مسدود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی رئیس مرکز اطلاعات کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا درباره آخرین وضعیت راه‌های کشور اظهار کرد: در حال حاضر تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت) روان است و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین - کرج حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس سنگین است.

رئیس مرکز اطلاعات کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: در حال حاضر ترافیک در آزادراه کرج - تهران محدوده پل کلاک سنگین است و در ادامه ترافیک در محدوده‌های گرمدره و ایران خودرو نیمه سنگین است.

سرهنگ رحمانی تصریح کرد: ترافیک در محور شهریار - تهران محدوده شهر قدس سنگین است.

وی افزود: محورهای شریانی شهداد - نهبندان و خرم آباد - پلدختر مسدود هستند.

رئیس مرکز اطلاعات کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: محور بندرلنگه - بندرخمیر (آبنمای کنخ) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین محور دژگان انجام می‌شود.

سرهنگ رحمانی تصریح کرد: محورهای شمشک - دیزین، اولنگ - شاهرود، سی سخت - پادنا، وازک - بلده، گنجنامه - تویسرکان، پونل - خلخال و سروآباد - پاوه مسدود هستند.

رئیس مرکز اطلاعات کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: محور غیر شریانی فنوج - کتیج - رمشک مسدود است.