به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس بین‌المللی احساسات، شناخت و رفتار در روزهای ۱۶ و ۱۷ مه ۲۰۲۲ در سیدنی، استرالیا برگزار می‌شود.

محور موضوعات شناخت و احساسات، نظریه‌های ایجاد عواطف، درک و طبقه بندی محرک‌های عاطفی، روانشناسی تنظیم احساسات، نقش فرآیندهای شناختی در برانگیختن احساسات و بیان، تأثیر احساسات بر توجه، حافظه، یادگیری، انگیزش، قضاوت‌ها و تصمیم گیری‌ها برهم کنش شناخت و احساس در روانشناسی، رفتارهای اجتماعی و رفتارهای مرتبط با سلامتی، جنبه‌های فرهنگی، تکوینی، روانشناسی و علوم اعصاب، رابطه بین شناخت و احساسات و موضوعاتی از این قبیل است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال آثار خود به آدرس https://panel.waset.org/conference/2022/05/sydney/ICECB/sponsorship در این کنفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۵ نوامبر ۲۰۲۱ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/emotion-cognition-and-behavior-conference-in-may-2022-in-sydney مراجعه گردد.