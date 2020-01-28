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۸ بهمن ۱۳۹۸، ۱۴:۰۶

فرمانده قرارگاه نجف اشرف:

شهادت شهید سلیمانی در ادامه موفقیت‌های انقلاب تاثیر دارد

شهادت شهید سلیمانی در ادامه موفقیت‌های انقلاب تاثیر دارد

کرمانشاه_ فرمانده قرارگاه نجف اشرف گفت: در آینده تأثیرات شهادت شهید سلیمانی بر کشور و ادامه موفقیت‌های انقلاب اسلامی مشهود خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد نظر عظیمی امروز سه شنبه در جلسه برنامه ریزی مراسم دهه فجر انقلاب اسلامی استان کرمانشاه که در دفتر امام‌جمعه برگزار شد، اظهار داشت: شهادت حاج قاسم سلیمانی قیامتی در کشور ایجاد کرد که در آینده تأثیرات آن بر کشور و ادامه موفقیت‌های انقلاب اسلامی مشهود خواهد بود.

فرمانده قرارگاه نجف اشرف افزود: شهادت حاج قاسم سلیمانی تأثیر معنوی بر دل‌های مردم گذاشت.

وی با اشاره به اهمیت تقویت روحیه مقاومت در ملت خاطر نشان کرد: اگر این روحیه مقاومت وجود نداشته باشد باید نگران این باشیم که آمریکا در جنگ روانی علیه ما موفق شود اما اگر بتوانیم در جبهه ایستادگی و مقاومت فرهنگ‌سازی کنیم این موضوع جای نگرانی ندارد.

سردار عظیمی با اشاره به واهمه ضد انقلاب و دشمنان از افرادی چون سردار سلیمانی گفت: باید با الگو گرفتن از سردار سلیمانی در ادامه انقلاب در خدمت نظام و کشور باشیم.

گفتنی است، در این نشست نهادهای مختلف به ارائه برنامه‌ها و اقدامات خود برای هر چه باشکوه‌تر برگزار شدن مراسم سالگرد پیروزی انقلاب پرداختند.

از آن جمله می‌توان به تشکیل پایگاه اطلاع رسانی دهه فجر، معرفی ۴۱ دستاورد انقلاب به صورت تابلو و پوستر توسط بسیج رسانه، برگزاری جشنواره فیلم فجر و همچنین ویژه برنامه‌ای با عنوان سرباز وطن سردار سلیمانی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه اشاره کرد.

کد مطلب 4838651

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