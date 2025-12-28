مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم و رونمایی از مستند «روایت صادق»در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام سالگرد شهادت حضرت زینب (س) و سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، مراسمی با عنوان بزرگداشت سالگرد شهادت سالار جبهه مقاومت در شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

این مراسم به مناسبت رحلت شهادت‌گونه حضرت زینب (س) و در راستای پاسداشت مقام والای شهیدان مقاومت، به‌ویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، تدارک دیده شده و با حضور اقشار مختلف مردم مؤمن و انقلابی کرمانشاه برگزار خواهد شد.

سخنران ویژه این برنامه آیت‌الله غفوری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه خواهد بود که در این آئین به تبیین ابعاد شخصیتی، مکتب و سیره عملی شهید حاج قاسم سلیمانی و جایگاه جبهه مقاومت خواهد پرداخت.

همچنین مداحی این مراسم بر عهده حاج یزدان ناصری است که با مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی، فضای معنوی مراسم را تقویت خواهد کرد.

این آئین معنوی روز یکشنبه ۱۲ دی‌ماه و از نماز مغرب برگزار می‌شود و محل برگزاری آن، حسینیه امیرالمؤمنین (ع) کرمانشاه اعلام شده است.

در این مراسم از مستند «روایت صادق» رونمایی خواهد شد.