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۸ بهمن ۱۳۹۸، ۱۶:۴۶

روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه اعلام کرد:

فرود اضطراری هواپیمای بدون سرنشین شاهد ۱۲۹

فرود اضطراری هواپیمای بدون سرنشین شاهد ۱۲۹

روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه دراطلاعیه ای از فرود اضطراری یک فروند هواپیمای بدون سرنشین شاهد ۱۲۹ این نیرو به دلیل نقص فنی در منطقه ملاثانی استان خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه دراطلاعیه ای از فرود اضطراری یک فروند هواپیمای بدون سرنشین شاهد ۱۲۹ این نیرو به دلیل نقص فنی در منطقه ملاثانی استان خوزستان خبر داد.

روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد:

در ساعت ۱۲ و ۲۵ دقیقه ظهر امروز یک فروند هواپیمای بدون سرنشین شاهد ۱۲۹ نیروی هوافضای سپاه حین انجام ماموریت بین استانهای اصفهان و خوزستان  دچار نقص فنی شده و در منطقه پیش بینی شده نزدیکی روستای سلامات شهرملاثانی استان خوزستان فرود اضطراری داشته است.

کد مطلب 4838872

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