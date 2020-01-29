به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، انجمن طراحان لباس آمریکا (CDG) با اهدای جوایز ۲۰۲۰ بهترینهای سال پیش را انتخاب کرد.
بیست و دومین دوره جوایز سالانه این انجمن که ساعتی پیش برترینهای سال را معرفی کرد، از «چاقوها بیرون» با اهدای جایزه برتری در فیلم معاصر تجلیل کرد و «جوجو خرگوش» را نیز شایسته دریافت جایزه برتری در فیلم تاریخی دانست. جایزه برتری در فیلم علمی- تخیلی / فانتزی نیز به «مالیفیسنت: معشوقه شیطان» اهدا شد.
«جوجو خرگوش» در میان نامزدهای اسکار در بخش بهترین طراحی لباس هم جای دارد و با «ایرلندی»، «جوکر»، «زنان کوچک» و «روزی روزگاری در هالیوود» رقابت میکند.
در این مراسم مایکل کاپلان طراح لباس فیلم «جنگ ستارگان: خیزش اسکایواکر» جایزه یک عمر دستاورد را از دست جی. جی. آبرامز دریافت کرد.
آدام مکی کارگردان و تهیهکننده فیلمهایی چون «کمبود بزرگ» و «معاون» نیز با دریافت جایزه «همکار برجسته» تجلیل شد. این جایزه به افرادی تعلق میگیرد که همکاری خلاقانه خود را با طراحان لباس در پروژههایی نشان داده باشند.
دیگر چهرهای که در این مراسم تجلیل شد شارلیز ترون بود که جایزه اسپاتلایت را دریافت کرد. این جایزه را جان لیسگو همبازی ترون در فیلم «بامب شل» به وی داد.
برندگان جوایز انجمن طراحان لباس آمریکا در بخش سینمایی عبارتند از:
برتری در فیلم معاصر: «چاقوها بیرون»؛ جنی ایگن
برتری در فیلم تاریخی: «جوجو خرگوش»؛ مهیز سی. روبیو
برتری در فیلم علمی تخیلی / فانتزی: «مالیفیسنت: معشوقه شیطان»؛ آلن میروینیک
برندگان جوایز انجمن طراحان لباس آمریکا در بخش تلویزیون عبارتند از:
برتری در تلویزیون برای سریال معاصر: «شیتز کریک»؛ دبرا هانسن
برتری در تلویزیون برای سریال تاریخی: «خانم میزل شگفتانگیز»؛ دونا زاکوفسکا
برتری در فیلم علمی-تخیلی / فانتزی تلویزیونی: «بازی تاج و تخت»؛ میشل کلپتون
برتری در برنامههای واقعگرایانه: «خواننده ماسکدار»؛ مارینا تویلینا
برتری در طراحی فیلم کوتاه: «یونایتد ایرلاینز» -آگهی؛ کریستوفر لارنس
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