مراکز اقامتی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ولی تیموری با اعلام این خبر گفت: به دنبال پیگیری‌های چندساله و رایزنی‌های گسترده روزهای اخیر وزارت گردشگری، تشکل‌های حرفه‌ای مرتبط و فعالان گردشگری، بالاخره نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه مراکز اقامتی دارای مجوز فعالیت از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (به غیر از هتل‌های ۴ و ۵ ستاره) را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کردند.

وی افزود: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بندهای ۱۲ و ۱۳ و ۱۶ ماده ۹ لایحه مالیات بر ارزش افزوده در ارتباط با معافیت مالیاتی کالا و خدمات را تصویب کردند که در بند ۱۶ این ماده مصوب شد که خدمات اقامتی هتل‌های سه ستاره و پایین‌تر مهمانپذیرها و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند.»

معاون گردشگری کشور با قدردانی از حمایت‌های رئیس و نمایندگان مجلس از صنعت گردشگری، مصوبه امروز مجلس را در حمایت عملی از صنعت گردشگری به ویژه در شرایط کنونی موثر دانست.

وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده در عمل پولی است که از مردم گرفته می‌شود و معافیت مراکز اقامتی از پرداخت این مالیات در اصل به مفهوم عدم پرداخت این وجه از سوی مردم و گردشگران است. به عبارتی دیگر این موضوع به طور مستقیم در کاهش هزینه سفر مردم تاثیر گذار است.

تیموری تصریح کرد: «حمایت‌های دولت، مجلس و بخش خصوصی از صنعت گردشگری می‌تواند نتایج خوبی را در شرایط اقتصادی کشور به دنبال داشته باشد.»

وی با اشاره به مصوبه چند روز پیش مجلس در باره معافیت دفاتر فعال در حوزه جذب گردشگران خارجی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز افزود: «پیشنهاد و درخواست ما از نمایندگان مجلس این بود که تمامی هتل‌ها و مراکز اقامتی از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند که این موضوع مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت و هتل‌های ۴ و ۵ ستاره از دامنه شمولیت این مصوبه حذف شد که البته مصوبه بسیار خوبی است.»

معاون گردشگری با اشاره به تصویب موضوع بیمه راهنمایان گردشگری در کمیسیون تلفیق مجلس در روز یکشنبه گذشته، افزود: در مجموع با تلاش و همکاری تنگاتنگ دولت و مجلس، بسته حمایتی بسیار خوبی در هفته جاری برای فعالان بخش خصوصی گردشگری، تدارک و تمهید شد.