۲۰۰ برنامه فرهنگی بمناسبت دهه فجر در استان زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه کرباسی شامگاه جمعه در نشست خبری به مناسبت تشریح برنامه‌های دهه فجر و همچنین اکران فیلم‌های سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در زنجان، با یادآوری اینکه اکران هم‌زمان فیلم‌های جشنواره بین‌المللی فجر از ۱۵ بهمن‌ماه آغاز شده و تا ۲۱ ماه‌جاری ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: با رایزنی‌های صورت گرفته، پنجمین سال اکران هم‌زمان فیلم‌های جشنواره بین‌المللی فجر قرار است در دو سینما انجام شود که امیدواریم این موضوع بتواند علاقه‌مندان زیادی را دوباره جذب هنر هفتم کند.

وی با یادآوری اینکه امسال قرار است بلیت‌های این جشنواره در زنجان به صورت دو نرخی به علاقه‌مندان هنر هفتم ارائه شود، افزود: قیمت بلیت جشنواره فیلم‌های فجر در سینما روشا ۱۵ هزار تومان و در سینما بهمن ۱۲ هزار تومان عرضه خواهد شد.

کرباسی با اشاره به اینکه طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، قرار است ۱۴ فیلم مربوط به فیلم‌های جشنواره بین‌المللی فجر از ۱۵ تا ۲۱ بهمن‌ماه در دو سینمای زنجان به اکران عمومی درآید، بیان کرد: در اکران این فیلم‌ها ظرفیت خوبی برای حضور دانش‌آموزان دیده شده و قرار است در نوبت صبح پذیرای دانش‌آموزان از چند فیلمبه صورت رایگان باشیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با بیان اینکه در ایام‌الله دهه مبارک فجر قرار است در حدود ۲۰۰ برنامه فرهنگی در استان به اجرا درآید، افزود: مهم‌ترین برنامه‌های فرهنگی استان در این ایام شامل راه‌اندازی سینما، برگزاری نمایشگاه مطبوعات، اجرای برنامه‌های فرهنگی و … خواهد بود.

کرباسی همچنین از آغاز سه پویش عمومی هم‌زمان با ایام‌الله دهه مبارک فجر خبر داد و خاطرنشان کرد: این سه پویش شامل «من یک سلیمانی هستم»، «پرچم» و «انتقام سخت» خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان از افزایش سالن‌های سینما در استان زنجان خبر داد و گفت: با ساخت سالن‌های جدید سینما در شهر زنجان و سایر شهرهای استان تعداد سالن‌های سینما در این استان به ۹ باب سالن افزایش خواهد یافت و همزمان با دهه فجر امسال سینما سیار شهرستان خرم‌دره فعالیت خود را آغاز کرد.

کرباسی با بیان اینکه ارتقاء زیرساخت‌های فرهنگی از شاخص‌های مهم و توسعه هر جامعه است، گفت: تولید و مصرف کالاهای فرهنگی از شاخصه‌های مهم وتاثیرگذار توسعه هر جامعه‌ای است از همین رو به دنبال گسترش فرهنگ جامعه هستیم.

وی ادامه داد: یکی از رویکردهای جدی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، گسترش فرهنگ در جامعه است و معتقدیم با برگزاری جشنواره‌هایی چون فیلم فجر در زنجان می‌توان به این روند کمک شایانی کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با بیان اینکه اگر بخواهیم توسعه فرهنگی را در جامعه شاهد باشیم، این روند بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های لازم و افزایش فضاهای فرهنگی محقق نخواهد شد، اظهار کرد: بنا داریم در ایام‌الله دهه فجر به توسعه این زیرساخت‌ها اقدام کنیم که در همین راستا راه‌اندازی دو سینما در مجموعه فرهنگی و تجاری ابهر و نیز یک سینما در پردیس قیدار در دستور کار قرار دارد.