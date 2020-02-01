سهام اروپا با تایید اولین موارد کرونا در انگلستان، سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، به دنبال تأیید دو مورد ابتلاء به ویروس کرونا در انگلستان، سهام اروپا در آستانه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (بامداد شنبه به وقت تهران) سقوط کردند.

شاخص پن یوروپین استاکس ۶۰۰ اروپا ۱.۰۷ درصد سقوط کرد. داکس آلمان ۱.۳۳ درصد، کاک فرانسه ۱.۱۱ درصد، فوتسی انگلیس ۱.۳۰ درصد و فوتسی ایتالیا ۲.۲۹ درصد سقوط کردند.

طبق اعلام مقامات چینی تعداد مرگ‌ومیر ناشی از ویروس کرونا به ۲۵۹ نفر و تعداد افراد مبتلا به ۱۱۷۹۱ نفر افزایش یافته‌اند. سازمان سلامت جهانی پنج‌شنبه شیوع ویروس کرونا را وضعیت اضطراری جهانی اعلام کرد.

روز جمعه یک روز تاریخی برای اتحادیه اروپا و انگلیس بود. انگلیس پس از ۳. سال و نیم کشمکش با اروپا در پروسه خروج از این اتحادیه، بالاخره رأس ساعت ۲۳:۰۰ به وقت انگلیس (۲:۳۰ بامداد شنبه به وقت تهران) از این اتحادیه خارج شد.