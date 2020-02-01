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۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۲۶

با تشدید وحشت از ویروس کرونا

سهام اروپا با تایید اولین موارد کرونا در انگلستان، سقوط کرد

سهام اروپا با تایید اولین موارد کرونا در انگلستان، سقوط کرد

با افزایش وحشت بازارهای جهانی از تاثیرات منفی اقتصادی ویروس کرونا که حالا به بیش از ۲۰ کشور جهان رسیده است، قیت نفت روز جمعه پایین آمد و چهارمین افت هفتگی متوالی آن ثبت شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، به دنبال تأیید دو مورد ابتلاء به ویروس کرونا در انگلستان، سهام اروپا در آستانه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (بامداد شنبه به وقت تهران) سقوط کردند.

شاخص پن یوروپین استاکس ۶۰۰ اروپا ۱.۰۷ درصد سقوط کرد. داکس آلمان ۱.۳۳ درصد، کاک فرانسه ۱.۱۱ درصد، فوتسی انگلیس ۱.۳۰ درصد و فوتسی ایتالیا ۲.۲۹ درصد سقوط کردند.

طبق اعلام مقامات چینی تعداد مرگ‌ومیر ناشی از ویروس کرونا به ۲۵۹ نفر و تعداد افراد مبتلا به ۱۱۷۹۱ نفر افزایش یافته‌اند. سازمان سلامت جهانی پنج‌شنبه شیوع ویروس کرونا را وضعیت اضطراری جهانی اعلام کرد.

روز جمعه یک روز تاریخی برای اتحادیه اروپا و انگلیس بود. انگلیس پس از ۳. سال و نیم کشمکش با اروپا در پروسه خروج از این اتحادیه، بالاخره رأس ساعت ۲۳:۰۰ به وقت انگلیس (۲:۳۰ بامداد شنبه به وقت تهران) از این اتحادیه خارج شد.

کد مطلب 4840568

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